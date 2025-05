Jafar Panahi (64) quizá sea nominado a varios premios Óscar. No solo porque It Was Just an Accident (Solo fue un accidente) ganó el Festival de Cine de Cannes 2025 y la película fue aclamada por la crítica, sino porque la carrera del director fue respaldada por figuras del cine mundial como Cate Blanchett y Juliette Binoche. Es el primer filme del cineasta iraní tras salir de prisión por protestar contra el gobierno y ahora presenta un thriller con el que vuelve a cuestionar al régimen de su país.

“Este premio es para los cineastas que no pueden trabajar”, dijo tras ganar la Palma de Oro. En paralelo, desató un debate diplomático entre Francia e Irán. “Es un gesto de resistencia contra la opresión del régimen iraní”, escribió en X el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noel Barro. Mientras tanto, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, señaló: “No soy un experto en arte, pero creemos que los eventos artísticos y el arte en general no deben ser explotados para perseguir objetivos políticos”.

PUEDES VER: Más 800 actores se unen en defensa de la Ley del Artista

Pero Jafar Panahi fue recibido el lunes entre aplausos, abrazos y flores en el Aeropuerto Internacional Imam Khomeini de Teherán. La película acerca de un ex preso político que confronta a quien cree que lo torturó la rodó en secreto y según sus declaraciones The Hollywood Reporter, se inspiró en las historias que conoció en prisión.

“Antes de ir a la cárcel y de conocer a la gente que conocí allí -y de escuchar sus historias, sus antecedentes-, los temas que trataba en mis películas eran totalmente distintos. Es realmente en este contexto (...) con este nuevo compromiso que había sentido en la cárcel, que tuve la idea, la inspiración para esta historia”.

Durante casi dos décadas, Panahi estuvo prohibido de trabajar y viajar. Aunque en 2015 ganó el Oso de Oro de Berlín por la película Taxi y en 2000 el León de Oro del Festival de Venecia por The Circle, el director no pudo asistir a las ceremonias. “Los medios de comunicación iraníes han ignorado en gran medida la trascendental victoria de Jafar Panahi en la Palma de Oro de Cannes”, sostiene Variety en un reportaje luego de conocerse la decisión del jurado de Cannes.

En el aeropuerto, mientras el cineasta era recibido como héroe, algunos gritaron: “Mujer, vida, libertad!”, el lema de las protestas de 2022. “Solo la agencia de noticias IRNA promocionó el premio. La noticia de que ganó la Palma no apareció en los sitios web de los principales medios de comunicación en inglés del país, Tehran Times e Iran Daily".