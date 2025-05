Cineasta iraní triunfa en el Festival de Cine de Cannes 2025

Ha sido el regreso triunfal del director Jafar Panahi. La ganadora del Óscar, Cate Blanchett, y la presidenta del jurado, Juliette Binoche, fueron las encargadas de cerrar el Festival de Cine de Cannes entregando la Palma de Oro al cineasta iraní que estuvo preso en Teherán por protestar contra el régimen.

“Creo que es el momento de pedirles a todos, a todos los iraníes con opiniones diferentes, en Irán y en todo el mundo...”, dijo al recibir el reconocimiento por la película It Was Just an Accident, elegida como la mejor de Cannes 2025. “Quisiera pedirles una cosa: dejen de lado los problemas y las diferencias. Lo más importante es, sin duda, nuestro país y su libertad”.

Durante más de 15 años estuvo prohibido de viajar y de trabajar. It Was Just an Accident es su primera película tras salir de prisión y vuelve a cuestionar al régimen con una historia sobre un político que fue torturado y que secuestra a un hombre como venganza.

“Hay una sátira mordaz sobre la adicción de los funcionarios iraníes a los sobornos. Una enfermera de hospital le pregunta si sabe cómo dar un ‘regalo’”, reseñó The Guardian. “Un par de guardias de seguridad sospechosos y poco fiables piden un ‘regalo’ a cambio de no armar un escándalo, y por no tener efectivo no lo dejan escapar; estos uniformados, con una sonrisa, sacan un lector de tarjetas de débito. Aceptan sobornos en forma de pagos sin contacto”.

El Gran Premio del Jurado fue para Sentimental Value, del director noruego Joachim Trier. El filme, con Elle Fanning, narra la vida de un cineasta que busca recuperar la relación con su hija y convencerla de ser la protagonista de su película más personal. El director agradeció al festival por fomentar un espacio “donde podemos identificarnos” en la contemplación y la empatía. “No creo que el arte sea solo algo que se hace con un propósito o para comprender. No sabemos por qué lo hacemos. Es algo que veo hacer a mis hijos pequeños. Cantan y bailan antes de poder hablar. Pero es otro lenguaje; podría ser un lenguaje de unificación”.

PUEDES VER: Francia: la caída de Gérard Depardieu

En cuanto a la interpretación, vale destacar el triunfo de la joven actriz Nadia Melliti, quien ganó la Palma de Oro superando a estrellas como Fanning y Jennifer Lawrence. La estudiante francesa de 23 años, fue descubierta en un casting en las calles de París. The Little Sister es su primera película.

La cinta, dirigida por Hafsia Herzi, aborda la historia de una joven musulmana en Francia. Ha ganado otro premio en Cannes por lo que se espera sea una de las protagonistas de la temporada de premios.

De otro lado, el actor que interpretó a Pablo Escobar en la serie Narcos, Wagner Moura, fue elegido en mejor actor. El director de El agente secreto, Kleber Mendonça Filho, elegido como el mejor director, subió al escenario para aceptar el segundo premio para el filme.

Moura se conectó por videollamada. “Trabajar con Kleber fue un momento muy importante. Llevo ocho años intentando trabajar con él y estoy muy contento con la acogida que ha tenido la película. Significa mucho para la cultura brasileña”.

Además de Binoche, el jurado incluyó a la actriz italiana Alba Rohrwacher, la cineasta Payal Kapadia, la escritora franco-marroquí Leïla Slimani, Halle Berry y Jeremy Strong, el autor surcoreano Hong Sangsoo, el director mexicano Carlos Reygadas y el cineasta congoleño Dieudo Hamadi.

El Premio Un Certain Regard (por el que competía Kristen Stewart con The Chronology of Water y Scarlett Johansson con Eleanor The Great) quedó en manos de Diego Céspedes (Chile) por la cinta La misteriosa mirada del flamenco.