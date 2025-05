Scarlett Johansson: "Sería más fácil hacer la secuela de una película de 180 millones de dólares"

La actriz “mejor pagada en la industria de Hollywood” estrenará su primera película como directora en el Festival de Cine de Cannes. Scarlett Johansson eligió estar detrás de cámara para filmar Eleanor the Great, protagonizada por June Squibb de 95 años.

Considerada la estrella de la década pasada por sus nominaciones con Marriage Story y Jojo Rabbit y por ser “la actriz más taquillera” (la suma de los filmes en los que estuvo era de 13 mil millones de dólares), Johansson creció en los sets de Hollywood desde que filmó North a los 9 años. Sobre su debut como directora ha dicho que estuvo enfocada en hacer un buen trabajo para que su primera película aspire a estrenarse en el festival más importante del cine.

“Le dije a (Jonathan Lia, uno de sus socios): ‘Si hago bien mi trabajo y cumplo con mi deber, me imagino a June caminando por la Croisette (en Cannes) a los 95 años, protagonizando este increíble papel dramático en el que es tan increíble’. Que se haya hecho realidad es increíble. Todavía lo estoy procesando”, dice a The Hollywood Reporter.

La película narra la historia de Eleanor Morgenstein, quien queda devastada tras la muerte de su mejor amiga. Deja Florida donde ha vivido por décadas y se muda a Nueva York con su hija y su nieto. Cuando ingresa a un grupo de apoyo, su vida captará la atención y una estudiante de Periodismo la busca como su mentora.

“Básicamente, nunca, o muy, muy pocas veces, he leído un guion y he pensado: ‘Oh, sé cómo puedo dirigir esto’. La verdad es que no me pasa’. Este guion era tan conmovedor y tenía tanto potencial que, curiosamente, estaba segura de que era algo que podría hacer”, comenta la ganadora del Tony.

Johansson es cofundadora de la productora These Pictures, pero a pesar de su fama y de ser una de las actrices más buscadas, conseguir que financien su ópera prima protagonizada por una actriz de más de noventa años, fue una etapa en la que el proyecto ‘tambaleó’. “Sería más fácil hacer algo que fuera la secuela de una película de 180 millones de dólares o una película de género que fuera mediocre. Obtener mucho, mucho, mucho menos dinero para una película independiente con una historia original que tiene una actriz principal de 94 años fue muy, muy, muy desafiante”.

Con Eleanor the Great, Scarlett Johansson debuta como directora en la sección Una cierta mirada y compite por la Caméra d’Or 2025, un premio que el Festival de Cannes concede cada año a la mejor ópera prima. “Sea lo que sea que haga a continuación, sin importar el tamaño o el género, buscaré ese mismo tipo de personajes profundos y sería importante para mí intentar encontrar historias centradas en la interpretación”.

Como actriz, estará en la alfombra roja con el elenco de The Phoenician Scheme de Wes Anderson que compite en la sección oficial.