Óscar 2025: Karla Sofía Gascón, estrella de 'Emilia Pérez', se disculpa

Karla Sofía Gascón está en la historia de los Óscar como la primera actriz trans en lograr una nominación y la película que protagoniza, Emilia Pérez, ha sido tan polémica como exitosa en la temporada de premios. Pero, la estrella de la cinta, con 13 nominaciones de la Academia, ha tenido que pedir disculpas públicas por sus exabruptos en redes sociales y por mensajes con tintes racistas y xenófobos. Revistas como Variety han difundido los comentarios que hizo entre el 2020 y 2021.

En un comunicado enviado por Netflix, la actriz española pide disculpas por una serie de ‘tuits’ contra el activismo y contra George Floyd, a quien calificó de drogadicto y estafador. “Como alguien de una comunidad marginada, conozco este sufrimiento demasiado bien”, dice en la carta de la plataforma de streaming y se disculpa. “Toda mi vida he luchado por un mundo mejor. Creo que la luz siempre triunfará sobre la oscuridad”.

Su comunicado no calmó la polémica; al contrario, se convirtió en tema tendencia. Ayer ofreció una entrevista a CNN: “Mis más sinceras disculpas a todas las personas que se pueden haber sentido ofendidas por las formas que tengo de expresarme. A mí se me tacha de racista y quiero dejar claro que no lo soy. Creo que se me ha condenado y juzgado sin opción a defenderme”.

La actriz dijo que no había estado al tanto de la ola de críticas en redes sociales. “La mayoría (de ‘tuits’) no reconozco que los haya escrito yo”. Además, considera que hay una intención más allá de cuestionarla, sino dejarla fuera de la competencia a mejor actriz. Por ese motivo, señala, “juntan todos” los comentarios. “Cuando más daño puede hacer, cuando están justo las votaciones. Yo he defendido siempre los valores y los derechos de todas las personas. He luchado y he apoyado siempre, por supuesto, a las personas negras, es la causa con la que más me siento identificada porque es un pueblo que ha sido masacrado y violentado. No voy a renunciar a mi nominación”.

Gascón anunció su transición en 2018. Antes, como Carlos Gascón, había trabajado en la televisión mexicana.

¿Podría perder su nominación al Óscar?

La Academia sí puede descalificar o anular una nominación. Según sus reglas, pueden determinar si alguna producción y sus protagonistas, quedan fuera de la edición . “La Academia puede tomar medidas correctivas o promulgar sanciones, hasta e incluyendo la descalificación, para proteger la reputación y la integridad del proceso de los premios”, sostienen.

Si Gascón continúa nominada, tendría que superar en votaciones a la favorita, Demi Moore, por La sustancia y a la brasileña Fernanda Torres, de I’m Still Here. En cuanto actuaciones, Emilia Pérez destaca principalmente por Zoe Saldaña quien ya ganó el Globo de Oro.

La actriz también reaccionó ante la polémica. “Me pone muy triste porque no apoyo y no tolero ningún tipo de comentario negativo hacia las personas de ningún grupo. El mensaje de la película es muy poderoso y puede suponer un gran cambio en las comunidades marginadas. Yo solo puedo asegurar que cuando nos reunimos para contar esta historia, todos nos reunimos con amor y respeto”, dijo a The Hollywood Reporter