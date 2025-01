Óscar 2025: Emilia Pérez, la película que logra récord de nominaciones

Emilia Pérez domina las nominaciones a los Óscar 2025 y logra récord como película de habla no inglesa. Tal como lo señalamos en notas previas, la cinta dirigida por el francés Jacques Audiard, filmada en París y que nos traslada a México actual, ha sido protagonista en la temporada de premios al mismo tiempo que cosechaba críticas en el país azteca porque aborda el narcotráfico y las desapariciones forzadas, teniendo como punto de partida la novela Écoute de Boris Razon .

“A mitad del libro aparece un traficante de drogas transgénero que quiere operarse. Como el personaje no se desarrolló demasiado en los capítulos siguientes, decidí empezar mi historia con él”, dice el francés en una entrevista a la que tuvo acceso La República.

La Academia se ha ceñido a la historia de ficción y ha nominado a Emilia Pérez en las principales categorías: mejor película, mejor director, mejor guion adaptado, mejor actriz y actriz de reparto.

A pesar de la polémica, la cinta protagonizada por la actriz trans española Karla Sofía Gascón había triunfado en los Premios del Cine Europeo y ganó el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cine de Cannes. En Francia, Anora -otra nominada al Óscar a mejor película- se quedó con la Palma de Oro, pero Gascón fue elegida la mejor actriz.

La historia se repitió en los Globos de Oro. Emilia Pérez ganó en las categorías mejor película de comedia o musical, mejor actriz de reparto, mejor película en habla no inglesa y mejor canción original. También compite como mejor película internacional y, al margen de las críticas desde México a la pronunciación de Selena Gomez, 'Mi camino', el tema que interpreta está nominado a mejor canción original.

Según lo visto hasta ahora en la temporada, The Brutalist, dirigida por Brady Corbet, es otra favorita al Óscar 2025, aunque no está exenta de polémica. Nominada por la Academia a las categorías principales y ovacionada en los festivales, la película sobre un sobreviviente del holocausto ganó el León de Oro a mejor dirección en Venecia y el Globo de Oro a mejor película de drama. Pero esta semana se supo que utilizaron inteligencia artificial en la posproducción de la película y ello podría costarle varios votos.

De las diez producciones que postulan a película del año, Un completo desconocido, Anora y La sustancia, podrían ser la sorpresa en la ceremonia, principalmente porque los directores, guionistas y protagonistas están nominados.

¿La primera nominación para Demi Moore y el primer Óscar?

Ni Angelina Jolie ni Nicole Kidman. Dos estrellas de Hollywood han quedado fuera de los Óscar 2025 y Demi Moore se convierte en la favorita por La sustancia. La icónica actriz de los años noventa ha tenido una suerte de relanzamiento de su carrera con una película arriesgada que señala a la industria de Hollywood y cuestiona a la industria por ponerle 'fecha de caducidad' a sus figuras femeninas.

“Hace treinta años, un productor me dijo que yo era una actriz de palomitas de maíz. En ese momento, le di a entender que esto es algo que no se me permitía tener. Que podía hacer películas que tuvieran éxito y ganaran mucho dinero, pero que no me podían reconocer. Me lo creí y me lo creí”, decía la actriz en el escenario de los Globos de Oro tras ganar como mejor actriz.

El 2 de marzo, Moore podría ganar el primer Óscar de su carrera a los 62 años. Está nominada junto con Karla Sofía Gascón por Emilia Pérez, Mikey Madison por Anora, Cynthia Erivo por Wicked y la brasileña Fernanda Torres por el premiado drama I’m Still Here' .