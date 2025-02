George Clooney deja atrás la fama para vivir en el campo: “Ahora estoy manejando un tractor"

George Clooney, uno de los actores más reconocidos de Hollywood, ha decidido dar un giro a su vida alejándose del bullicio de la industria cinematográfica. Desde 2021, el actor reside en una finca del siglo XVIII en Provenza, Francia, donde ha encontrado la paz y privacidad que tanto anhelaba.

Este cambio le ha permitido disfrutar de una vida más sencilla y equilibrada, enfocándose en su familia y en proyectos que realmente le apasionan. En esta nota, ahondaremos en la nueva vida de George Clooney.

George Clooney elige una vida lejos de Hollywood

Después de décadas en el centro de la industria cinematográfica, George Clooney ha optado por una vida más pausada en el campo. Desde 2021, el actor reside en una finca del siglo XVIII en Provenza, Francia, donde disfruta de la naturaleza y la privacidad. En una reciente entrevista con The New York Times, confesó que este cambio le ha permitido encontrar un equilibrio entre su carrera y su vida familiar.

“Cuando era niño en Kentucky, todo lo que quería era salir de la granja. Ahora me encuentro aquí, manejando un tractor y todo eso. Es la mejor oportunidad de tener una vida normal”, comentó Clooney. A pesar de la distancia con Hollywood, el actor sigue activo en la industria, y este año dará un nuevo paso en su carrera con su debut en Broadway.

Un nuevo reto: el debut en Broadway para George Clooneuy

A pesar de su retiro parcial, Clooney sigue apostando por nuevos proyectos. En marzo de este año, debutará en Broadway con la adaptación teatral de Good Night, and Good Luck, película que dirigió en 2005 y que se convirtió en un éxito de crítica. Este desafío marcará un hito en su trayectoria, ya que nunca antes había trabajado en teatro.

El actor reconoció que la experiencia será completamente nueva para él. “Siempre me ha interesado el teatro, pero nunca había tenido la oportunidad. Ahora siento que es el momento adecuado”, aseguró en la entrevista. Su mudanza a Nueva York junto a su familia le ha permitido sumergirse en este proyecto mientras disfruta del tiempo con sus hijos.

PUEDES VER: Las únicas películas latinoamericanas que han ganado como mejor film internacional en toda la historia de los Oscar

La familia es la mayor prioridad para el actor

Desde que se convirtió en padre en 2017, George Clooney ha reorganizado sus prioridades. Sus gemelos, Ella y Alexander, fruto de su matrimonio con Amal Clooney, ocupan un lugar central en su vida. En la entrevista con The New York Times, destacó cuánto disfruta compartir tiempo con ellos, especialmente a través de la música.

El actor reveló que sus hijos tienen gustos musicales variados y que a menudo escuchan canciones juntos en el auto. “Les pongo heavy metal porque me gusta cuando cantan”, comentó entre risas. Además, detalló que su hija tiene una preferencia especial por canciones melancólicas como What Was I Made For? de Billie Eilish y Without You de Harry Nilsson.

A pesar de que nunca había planeado ser padre, Clooney aseguró que su perspectiva cambió por completo cuando conoció a Amal Clooney. “Realmente no quería ser padre. Entonces conocí a Amal y nos enamoramos. Tengo que decir que, después de eso, todo tuvo sentido”, confesó el actor.

Entre Provenza y Nueva York: una vida equilibrada para George Clooney

La mudanza a Nueva York ha sido temporal, pero significativa para la familia Clooney. La decisión de trasladarse a la ciudad coincidió con el debut teatral del actor, permitiéndole disfrutar tanto de su carrera como de su familia. Según contó en The Late Show with Stephen Colbert, su esposa y sus hijos están encantados con la vida en la Gran Manzana.

Para Amal Clooney, la ciudad tiene un valor sentimental, ya que estudió en la Universidad de Nueva York. “Amal estuvo aquí muchísimas veces… Lo estamos pasando muy bien”, comentó George Clooney. Además, destacó que el horario del teatro le permite pasar las mañanas con sus hijos y trabajar solo por las noches, un balance que aprecia en esta etapa de su vida.

A pesar del regreso temporal a la vida urbana, el actor sigue valorando la tranquilidad de su finca en Provenza. “La vida aquí es más simple, más real”, afirmó en la entrevista. Manejar un tractor y disfrutar del campo se ha convertido en parte de su rutina, un contraste total con la vida agitada de Hollywood.