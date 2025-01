Nerea Barros: “Cualquier pueblo que se salga de la norma del blanco es estereotipado”

En la pandemia, Nerea Barros volvió a ejercer como enfermera. Había ganado un Goya por La isla mínima (2015) y producía el documental 2020 cuando ingresó a una residencia para ancianos. “Si me coloqué detrás de una cámara fue en parte por lo que he vivido en el Covid. Me estaba volviendo loca, se estaban muriendo sin atención, quería demandar a alguien. Dije que era una enfermera en paro y entré a trabajar. Cuando entré, me di cuenta de que el problema era más grande, que lo único que podía hacer era ayudar. Te quedas viviendo el terror”, nos cuenta por Zoom.

Desde hace dos años, interpreta a la inspectora Elena Blanco, la protagonista de las adaptaciones de los libros firmados bajo el seudónimo de Carmen Mola. “El libro habla de la crueldad y de un montón de cosas de las que no queremos hablar. ¡Cuántas mujeres desaparecen o aparecen muertas! No es una serie de ficción, es una realidad”.

La actriz comenta que trabajó con policías y especialistas en salud mental desde ‘La novia gitana’. “Que vean que sé lo que estoy haciendo, que sé cómo entrar a la inspección de una casa, que no es una broma. La parte psicológica de Elena Blanco está cotejada; he hablado con psiquiatras y psicólogos”.

Son de los libros más vendidos en España. ¿Por qué funciona también en televisión?

Paco Cabezas (el director de la serie y de 'Penny Dreadful') ha heredado toda la parte norteamericana, pero a la vez es un español andaluz que viene en pantuflas al rodaje. Es un personaje maravilloso que busca la realidad de las personas y la idiosincrasia del país. La primera temporada es sobre la etnia y el pueblo gitano, algo que ha sido tan estereotipado. Como peruana, sabrás de lo que se hace continuamente.

Claro, por los prejuicios, por la discriminación.

Sí, cualquier pueblo indígena o cualquier etnia que se salga de la norma del blanco es estereotipados o caricaturizados.

Ganas el Goya con una película que también habla de una desaparición. ¿Son los temas que te mueven como directora?

Sí, claro, hay una parte muy pesada detrás de la mirada, que es una cosa también que traigo de Galicia, ese peso, ese drama, hay algo ahí. Por eso los directores me llaman para personajes como este. Parezco muy dura, no lo soy. Ahora mismo estoy haciendo una película sobre mi madre. Estoy con mi primer largo, acabo de estar en Amazonas haciendo el desarrollo; entré por Brasil. Me he colocado detrás de cámaras para hablar del legado de las personas mayores, del cambio climático y un montón de cosas. Me mueven mucho los personajes como mi madre. Es la madre de muchas personas y de una idiosincrasia gallega de mujeres que tienen una fuerza bestial. En tu país lo he visto: mujeres que las han pasado canutas, pero son mujeres que levantan una familia. Me queda pendiente; solo he rozado Perú. Son sociedades muy impresionantes, hay personas maravillosas por descubrir.

Sobre el cine independiente digamos que el discurso de Demi Moore ha sido compartido por actrices de otras partes del mundo. ¿Qué te pareció?

Ella es increíble. Esa industria, que es muy banal a veces, nos hace que veamos personas que llevan máscaras. La sustancia tiene mucha verdad y desestructurar las máscaras siempre es lo que va a funcionar. Es algo que hace ‘La novia gitana’.

¿Qué ha significado ganar un premio?

Los premios dependen de tantas cosas; hay tanta industria detrás. En los Globos de Oro ves cosas muy bien hechas, pero cuántas habrán quedado afuera y están también bien hechas. Al final nunca son justos. Se lucha tanto porque te pegan un golpe de exposición y eso en el fondo, en el capitalismo, en la industria que tenemos, es lo que necesitamos. Pero el mayor premio -y aunque suene a lo de siempre- es la persona que está en su casa, que después de pasar mil filtros, te ve. Con ‘La novia gitana’ cualquier persona de una etnia diferente a la protocolaria, encontrará que es interesante. No es lo mismo que desaparezca una niña blanca de buena familia a que desaparezca una niña gitana. No se aborda igual.