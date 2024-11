Tony Todd, el actor estadounidense de la saga de terror 'Candyman', muere a los 69 años

Tony Todd, conocido por su icónica interpretación del asesino en serie en la franquicia "Candyman", falleció a los 69 años. La noticia fue confirmada por su agente, Dede Binder, aunque no se han proporcionado detalles adicionales sobre su muerte.

El actor dejó una huella imborrable en el cine de terror, destacándose por su papel como Daniel Robitaille, el Candyman, un personaje que se invoca al pronunciar su nombre cinco veces frente a un espejo. Todd también fue reconocido por su participación en otras producciones cinematográficas y televisivas a lo largo de su carrera.

Desde su debut en "Candyman" en 1992 hasta su regreso en el relanzamiento de 2021, Todd se convirtió en un referente del género. Su carrera abarcó diversos papeles, desde su actuación en "Platoon" hasta su participación en la serie "Star Trek".

En televisión, Todd tuvo apariciones memorables en series como "Scream: The TV Series", "Chuck" y "24". Foto: Marca

Un legado en el cine de terror

Tony Todd se destacó principalmente en el género de terror, donde su interpretación del Candyman lo convirtió en un ícono. La franquicia, basada en un cuento corto de Clive Barker, se ha mantenido relevante a lo largo de los años, y Todd fue fundamental en su éxito. Su habilidad para dar vida a personajes complejos y aterradores lo posicionó como uno de los actores más reconocidos en este ámbito.

Además de "Candyman", Todd dejó su marca en otras películas de terror como "Night of the Living Dead" y "The Crow". Su participación en la serie "Final Destination" como Bludworth también consolidó su estatus en el género, atrayendo a una base de fans leales que apreciaban su trabajo.

Una carrera diversa y multifacética

Más allá del terror, Todd tuvo una carrera cinematográfica variada. Su papel en "Platoon", que ganó el Oscar a Mejor Película en 1987, fue uno de sus primeros grandes éxitos. También participó en "Bird", una biografía de Charlie Parker, y en "The Rock", donde mostró su versatilidad como actor.

En televisión, Todd tuvo apariciones memorables en series como "Scream: The TV Series", "Chuck" y "24". Su trabajo en "Star Trek" le permitió explorar diferentes personajes dentro de un universo querido por muchos, lo que amplió aún más su legado en la cultura popular.

Un actor comprometido con su arte

Formado en teatro, Todd siempre mantuvo un fuerte vínculo con el escenario. Obtuvo su maestría en la Trinity Repertory Company y continuó regresando al teatro a lo largo de su carrera. En una entrevista con The New York Times, Todd expresó su deseo de ser reconocido como un buen actor, más allá de las etiquetas que se le pudieran asignar.

“Los aficionados del horror son la base de fans más feroz que existe”, comentó Todd, destacando la pasión que siente por el género. Su dedicación y amor por la actuación lo llevaron a ser un referente no solo en el cine de terror, sino en la actuación en general.