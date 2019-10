Volver a ver, un documental sobre la resistencia

Redacción Fama

Judith Velez (de La prueba) dirigió Volver a ver, el documental en el que tres fotógrafos viajan a las comunidades quechuahablantes llevando seis fotografías “poderosas” de hace tres décadas, cuando se desató la violencia terrorista.

“Es un viaje en busca de aquellos rostros que protagonizaron portadas de revistas y diarios durante el conflicto armado en Ayacucho”, dice la producción.

En la película (que se estrena el 7 de noviembre), los fotógrafos Óscar Medrano, Vera Lentz y Alejandro Balaguer vuelven a los pueblos donde capturaron las imágenes. “Da a conocer, a través de testimonios orales, la resistencia colectiva de las comunidades altoandinas de Cochas, Acos Vinchos y Huaychao contra el terror de Sendero Luminoso”.

“Aquí estamos en la resistencia cultural”

Volver a ver obtuvo la Mención Honrosa del Ministerio de Cultura a la Mejor Película Peruana del 22 Festival de Cine de Lima en 2018. Aunque no tendrá un preestreno con una ‘glamorosa’ alfombra roja por su “corte social”, el fotógrafo Alejandro Balaguer vino para apoyar la difusión. De hecho, las expectativas son las mejores para que permanezca en las salas de cine, al igual que el documental La revolución y la tierra de Gonzalo Benavente.

“A Alejandro Balaguer lo hemos traído de Panamá, es un personaje, está metido ahora en el tema ambientalista”, comentó la directora sobre el artista argentino. A días del estreno de Volver a ver, Judith Velez adelanta que lucharán por estar en las salas.

“A mí me parece como el tema de mi película: tiene que ver con resistir, aquí también estamos en la resistencia, en la resistencia cultural. Qué pasaría si desaparecemos de las salas, si no presionamos o si no luchamos por un espacio, sería un poco complicado. Sería darle más espacio a un cine que es puramente comercial”, agrega la directora.