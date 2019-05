Boruto: ¿Qué tan fuerte es Naruto? Presentan la escala de poder Hokage

Naruto y Naruto Shippuden siguen conquistando a los fanáticos con sus grandes personajes y sagas llenas de acción desenfrenada. Con Boruto: Naruto Next Generations en emisión y dejando de lado las peleas por el momento, los seguidores del héroe ninja generaron una curiosa escala de poder Hokage.

Si bien esta no es una publicación oficial de la obra de Masashi Kishimoto, la métrica retrata muy bien lo observado en el anime y manga de Naruto y Boruto.

PUEDES VER

Presentada por la comunidad de Naruto en Reddit, el usuario AceKatana1704 compartió la nómina entre los seguidores del anime shonen japonés.

Liderando sobre todos los Kages de las grandes aldeas ninja, Naruto Uzumaki se ubica en la Clasificación S por delante de Hashirama Senju, su predecesor de la primera generación de Hokages. Por otro lado, el Tercer Raikage lidera el segundo nivel de poder junto a Minato Namikaze y Tobirama Senju.

Teniendo en cuenta que Sasuke ni Madara llegaron a ser Hokages, la lista solo muestra a aquellos ninjas que consiguieron el rango más alto dentro de su aldea. Personajes poderosos como Might Guy, Deidara, Itachi o Pein tampoco figuran, pero facilmente podrían llegar a lo más alto del ranking.

¿Estás de acuerdo con la clasificación? Dando por hecho que Kakashi perdió sus poderes Sharingan y Gaara su Bijuu, las posiciones de los Kages según su poder sería la más acertada hasta la fecha.

Naruto: conoce la nueva obra del creador del manga y anime

Compartido por la revista Viz Media, el crossover entre Naruto y el protagonista de Samurai 8: The tale of Hachimaru muestra como el ninja realiza un 'Jutsu de Invocación' pero el resultado no es el esperado; invocó a Hachimaru, protagonista del nuevo manga de Kishimoto.