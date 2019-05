Attack on Titan 3x17: ¡Levi vs Zeke! La caída del Titán Bestia [VIDEO]

Alerta spoilers. Un momento que ningún fanático de Shingeki no Kyojin olvidará en mucho tiempo. Attack on Titan presentó su episodio 3x17 con un enfrentamiento que muchos seguidores del anime y manga esperaban.

La pelea entre el Capitán Levi Ackerman y Zeke transformado en el Titán Bestia ha dejado perplejos a los fans, quienes no saben como reaccionar ante tal despliegue de poder y calidad de animación que WIT Studio desplegó para este episodio 17.

Acorralado por una gran cantidad de titanes y luego de observar como el Comandante Erwin cargó contra las líneas enemigas, Levi se acerca sigilosamente al Titan Bestia y en pocos segundos consigue destruir por completo a Zeke. Aquí te dejamos el video subtitulado en español.

De manera frenética, Levi corta manos, ojos, tobillos y nuca del Titán Bestia con el fin de encontrar a su tripulante. Una vez capturado, el miembro de la Legión de Exploración juzga al guerrero por sus actos contra la humanidad.

Es en un descuido del capitán que el Titán de Carga rescata a su maestro y huye de la escena - no sin antes ordenar a los titanes comunes atacar a su némesis del Clan Ackerman.

Si ya no puedes esperar para ver que ocurrirá en el episodio 3x18 de Shingeki no Kyojin, aquí te dejamos el avance del popular anime de supervivencia. El próximo capítulo se titula “Sol de Medianoche”.

¿Qué pasó en Attack on Titan 3x16?

'El juego perfecto'. Se espera que Armin de las ordenes indicadas para derrotar al titán colosal.

Además, Reiner está vivo recuperándose de las heridas que tuvo a causa de la batalla contra Eren y las tropas de la Legión de Reconocimiento, algo que Armin deberá considerar en su plan.

¿Cómo y dónde ver Attack on Titan 3x17?

El capítulo 17 de la temporada 3 de Shingeki no Kyojin se estrenará este miércoles 22 de mayo en varios países del mundo y a través de distintas plataformas de streaming.

Una de estas plataformas es Crunchyroll en donde se necesitará una suscripción premium

- Attack on Titan 3x17 en América Latina: 22 de mayo online por Crunchyroll con subtítulos en español.

- Attack on Titan 3x17 en Estados Unidos: 22 de mayo online por Funimation y Crunchyroll con subtítulos en inglés.

- Attack on Titan 3x17 en España: 22 de mayo por Mtmad.

- Attack on Titan 3x17 en Japón: 22 de mayo por NHK General TV.

¿A qué hora ver Attack on Titan 3x17?

El episodio Attack on Titan 3x17 llegará a la 1:00 PM (hora peruana) a través de las diversas plataformas online.

