Game of Thrones: petición de fans para reiniciar la última temporada supera el millón de firmas

Los fanáticos de GOT no están contentos. Luego del penúltimo episodio de Game of Thrones el pasado domingo, un grupo de seguidores de la exitosa serie crearon una petición pidiéndole a HBO que reescribiera y volviera a filmar la última temporada con nuevos guionistas que se encarguen del trabajo.

La solicitud fue creada hace menos de una semana, el último jueves se registraron 500,000 firmas y en menos de cuatro días ya superó el millón de firmas.

A pesar de todo, se cree que HBO no va a rehacer la temporada, ya que los costos son millonarios, sin contar el número de personas que ven cada episodio. Solo el último domingo fue visto por 18 millones de personas.

¿Dónde podrás ver Game of Thrones 8x06?

Para ver el final de la serie deberás tener el paquete premium de HBO, el cual podrás adquirir luego de llamar al servicio de cable local que cobrará un monto de manera mensual.

¿Dónde ver Game of Thrones 8x06 ONLINE?

La octava y última temporada de Juego de Tronos podrá verse por la aplicación HBO GO, servicio que se contrata de manera independiente al servicio del canal tradicional, aunque no está activado en Perú.

Horarios para ver Game of Thrones 8x06

- Perú: 8:00 pm

- México: 8:00 pm

- España: 3:00 am del lunes 20 de mayo

- Estados Unidos: 9:00 pm (hora del este)

- Colombia: 8:00 pm

- Ecuador: 8:00 pm

- Venezuela: 9:00 pm

- Chile: 10:00 pm

- Argentina: 10:00 pm

- Bolivia: 9:00 pm

- Uruguay: 10:00 pm

Tráiler de Game of Thrones 8x06