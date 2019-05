Attack on Titan 3x15 [RESUMEN]: Bertholdt aparece como el Titán Colosal [VIDEO]

La segunda parte de la tercera temporada de Attack on Titan (Shingeki no Kyojin) está más intensa que nunca. El día de ayer se estrenó el 3x15 y ha dejado a todos los fans con la boca abierta.

En la siguiente nota te comentaremos los mejores incidentes de Attack on Titan 3x15. Si es que aún no has visto el episodio, te recomendamos no leer pues se hablará con spoilers.

El capítulo empieza con un antiguo recuerdo de Bertholdt, donde se le puede conversar junto a Annie y Reiner. La escena es de la primera temporada, donde Eren intenta cubrir un hueco con una piedra. Tras esto, regresamos al presente, donde se preguntan por Annie si es que realmente fue capturada.

En esa conversación está Zeke Jaegerr, el hermano de Eren, capaz de convertirse en el Titan Bestia. Pasan los minutos y vemos que Reiner le comenta a Bertholdt que es momento en que deba actuar por su propia cuenta pues, a pesar que tiene un gran poder, siempre depende de los demás.

Ya en el muro vemos a Reiner aparentemente derrotado, sin embargo cuando estaban a punto de darle la estocada final, el Titan Acorazado suelta un grito que alarma a la Tropa de Reconocimiento. La señal era para que el Titan Bestia agarre un barril y lo arroje donde estaba él, sorprendiendo a todos.

Dentro de este se encuentra Bertholdt, quien cae donde se encuentra Reiner, dándose cuenta que aún se mantiene vivo. Armin aparece e intenta hacerle entrar en razón pero es imposible. Cuando todos empiezan a huir, Bertholdt se transforma en el Titan Colosal, ocasionando una gran explosión, la cual llegó a atrapar a Hanse san y algunos de su tropa.

Eren, transformado en titán, se queda viendo lo ocurrido junto a Armin y Mikasa. En ese momento deciden atacar.

De esta manera finaliza Attack on Titan 3x15.