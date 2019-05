Game of Thrones: "Dracarys", ¿Qué significan las últimas palabras de Missandei?

"Dracarys". Esas fueron las últimas palabras de Missandei de Naath antes de ser ejecutada por La Montaña en el último episodio de Game of Thrones 8x04, 'The Last of the Starks'.

Sin embargo, no fue la única muerte que dejó en shock a todos los fans pues Rhaegal, el dragón de Daenerys, también murió a manos de Euron Greyjoy. Pese a ello, en esta nota nos centraremos en la última palabra de Missandei. ¿Qué significa exactamente "Dracarys"?

El momento de tensión de Game of Thrones 8x04 se vivió cuando la consejera de Daenerys estaba capturada por Cersei Lannister, quien le dijo diga sus últimas palabras pues no se iba a rendir tan fácilmente. Ante esto, Missandei dice "Dracarys".

Este término ha sido usado por Daenerys en varias ocasiones. Significa "Fuego de dragón" en Alto Valyrio y ha funcionado como una orden para que Drogon, Rhaegal y Viserion ataquen. Sin embargo, Missandei le dio otro significado, "reduce todo a cenizas".

La actriz que interpreta a la consejera de Daenerys, Nathelie Emmanuel, declaró para Entertainment Weekly (EW) que su última escena "fue fantástica". Así mismo, reveló que ella "cree en su reina y su causa; estoy feliz de que haya tenido este tipo de salida. Es emotivo".

Tras ver cómo rodaba la cabeza de Missandei, la mirada de Daenerys cambió totalmente. No había rastro alguno de pena, ni siquiera dolor, todo lo contrario, se podía ver una rabia descontrolada, algo que usará para destruir todo Desembarco del Rey, tal cual lo hizo su padre, el Rey Loco.

¿Qué ocurrirá en el siguiente episodio de Game of Thrones? Definitivamente esto cambiará la percepción de Daenerys, pues ha perdido su dragón, su amiga y la mitad de su ejército.