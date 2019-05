Game of Thrones 8x03: Fans descontentos 'iluminan' capítulo y encuentran nuevos detalles

Después de las quejas de los fans sobre Game of Thrones 8x03, quiénes indicaron que era casi imposible ver con detenimiento el capítulo completo, cibernautas han optado por aclarar varias escenas. El resultado no ha dejado ver con detenimiento la entrega.

En redes sociales, varios fanáticos de Juego de Tronos se han animado a iluminar escenas cruciales para mostrar cuán épica fue realmente la Batalla de Winterfell.

De acuerdo con el director del capítulo, una de las cosas que el episodio trató de transmitir fue el horror de la guerra, y cómo a veces puede ser difícil incluso ver a tu enemigo ante tus ojos.

El rey de la noche atacó el Norte en la noche, y trajo con él una tormenta de nieve. Por supuesto, la visibilidad iba a ser reducida. Incluso algunos televidentes compararon la batalla con la de Helm's Deep en El señor de los Anillos, escenas dónde sí se pudo ver con detenimiento cada uno de los movimientos de los personajes.

El encargado de hacer estas modificaciones ha sido el canal de YouTube, Hivemind. Como vemos en su video, secuencias de Jon Snow conversando con Daenerys Targaryen y el miedo que pueden sentir los Stark junto con los aliados del Norte ante la llegada de los Caminantes Blancos, pasó desapercibida por el ojo del espectador.

Fabian Wagner, director de fotografía de Game of Thrones 8x03, ha respondido a las críticas de los televidentes. "GOT siempre ha sido muy oscuro y un espectáculo muy cinematográfico. No debería haber sorpresa por lo visto el último domingo", dijo a TMZ . "Tratamos de dar a los espectadores y fans un episodio genial. Sé que no estaba muy oscuro porque yo fue parte del proyecto".