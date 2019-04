Game of Thrones 8x02: Mira los mejores memes que nos dejó el último capítulo

El último domingo se estrenó "Game of Thrones 8x02" y nos dejó muchas sensaciones y sentimientos encontrados. Desde el encuentro de Arya con Gendry hasta la verdad que le reveló Jon Snow a Daenerys Targaryen.

Los fans inundaron las redes sociales con diversos comentarios sobre GOT 8x02, sin embargo, son los memes que han causado furor en estas plataformas digitales. En esta oportunidad haremos una recopilación de los mejores para que puedas disfrutarlos y reír sin parar.

Los memes más graciosos de "Game of Thrones 8x02" son donde aparecen Arya. Los fanáticos siguen en shock al verla en una escena de desnudo junto a Gendry pues muchos aún la consideran una pequeña inocente.

Por otro lado tenemos la venganza de Daenerys con Bran Stark, luego que se haya enterado que fue él quien le contó a Jon que en realidad es Aegon Targaryen, el legítimo rey de los Siete Reinos. Los memes combinan escenas de Dany con Bran con el clásico "maldito lisiado".

Otra escena que fue víctima de los crueles memes fue el encuentro entre Sansa Stark y Daenerys Targaeryen. Por un momento ambas se estaban llevando bien hasta que Lady Stark le dijo que el Norte nunca se inclinaría ante un nuevo rey, cambiado totalmente el ambiente.

El nombramiento de caballero a Brienne por parte de Jaime también fue motivo de burla, incluso las palabras de Tormund quien dijo que se amamantó de "leche de gigante". En la notagalería podrás encontrar los mejores memes de "Game of Thrones 8x02".

¿Cómo ver Game of Thrones 8x03 a través de HBO?

Registra tus datos y prueba la versión gratuita por un mes. Otra manera para poder ver el segundo episodio de GOT es adquirir el paquete premium de HBO para tu servicio de Movistar, Claro o DirecTv.

¿Cómo ver ONLINE HBO EN VIVO Game of Thrones 8x03?

HBO GO y HBO NEW: La aplicación de HBO GO te permite acceder con un mes de prueba gratis para poder ver todo el contenido.