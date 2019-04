Game of Thrones 8x02: La confesión de Jon Snow [RESUMEN COMPLETO]

La última noche antes de la guerra. El episodio 8x02 de Game of Thrones llegó a nuestras pantallas y trajo los últimos momentos del gran ejército de los vivos ante la amenaza del 'Rey de la Noche'.

Con una duración de 58 minutos, el episodio inicia luego del cruce de miradas entre Bran Stark y Jaime Lannister en el anterior capítulo de Juego de Tronos ¿Lo podrá perdonar?

El Juicio de Jaime Lannister

Daenerys Targaryen confronta a Jaime Lannister por haber matado a su padre. La Madre de los Dragones le reclama no haber llegado con el ejército que prometió la reina Cercei Lanister.

El ‘Matareyes’ acepta haber sido engañado por la reina también. La flota de Euron Greijoy y la compañía dorada serían las mejores armas de King’s Landing.

Bran y Jaime

Mientras que Jaime se defiende de las acusaciones de Sansa Stark, Bran le repite la misma frase que utilizó antes de arrojarlo de la torre durante la primera temporada de la serie: “las cosas que hago por amor”.

Jaime se queda perplejo, para luego responder que su labor va más allá que la lealtad. Se trata de sobrevivir. Inmediatamente Brianne de Tarth lo respalda.

La respuesta de Winterfell

Jon Snow y Sansa aceptan que Jaime se una a la lucha contra el Rey de la Noche. Daenerys muestra incomodidad ante el suceso.

Daenerys y Tyrion

La reina amenaza al enano con conseguir otra ‘Mano del Rey’ por no advertirle del engaño de Cersei Lannister

El arma de Arya

Gendry continua en la forja mientras que la pequeña Stark le exige terminar su diseño. El heredero de los Baretheon le pide paciencia. El herrero le advierte que el ejército de la noche es la peor amenaza que ha enfrentado jamás. Arya se muestra impasible.

Jaime se disculpa

Frente al árbol arciano, Jaime se disculpa con Bran. El Lanister le dice que ya no es esa persona (el que lo empujó desde la torre). ‘El Cuervo de los Tres Ojos’ le agradece a Jaime haberlo llevado a su destino. Ya no es Bran Stark.

El lobo y el dragón

Sansa recibe a Daenerys Targaryen y ambas discuten sobre los roces que tuvieron. Lady Winterfell le brinda su apoyo a Tyrion y le advierte no dañar el corazón de Jon Snow. El Rey del Norte es un hombre manipulable pero la Khalessi confiesa su amor.

El protegido de los Stark

Theon Greyjoy regresa a Winterfell para combatir a la armada de los muertos. Su lealtad está en el norte. Sansa lo recibe con lágrimas y un abrazo.

La guardia se reúne

Jon Snow y Eddison Tollet se reúnen en Winterfell. Tormund abraza efusivamente al ‘lobo blanco’. Beric Dondarrion saluda a ‘Nieve’ mientras que le cuentan lo que pasó en ‘Last Home’. El salvaje pregunta por Brianne.

El objetivo del Rey

Los generales de la resistencia planean una estrategia contra los muertos. Bran confiesa estar en peligro y ser el objetivo del Rey de la Noche; su marca está en él. Theon se ofrece para proteger al ‘Cuervo de tres Ojos’. Algunas diferencias dentro de la estrategia se hacen notar en la mesa mientras que Tyrion se muestra interesado en escuchar todo lo que pasó Bran en su viaje.

La gran reunión

Los hermanos reflexionan sobre sus caminos y recuerdan la primera vez que estuvieron en Winterfell. Brianne se une a la velada mientras que Podrick toma una copa con su mentor. Tormund. Davos y Tormund colocan sus sillas y comienzan las anécdotas.

La niña y el perro

Sansa se reúne con Sandor Clegane para reflexionar sus momentos juntos. Beric Dondarrion se presenta frente a la pequeña a pesar de que su nombre se encontraba en la lista de objetivos de Arya. El señor de la luz los habría unidos a todos.

El arma secreta

Gendry trae el arma ante Arya mientras le cuenta que hizo Melissandre con su sangre. El herrero le confiesa ser un Baratheon mientras que ambos tienen un momento intimo antes de la guerra.

Sueño cumplido

Jaime Lannister le ofrece a Brianne convertirla en caballero. La reunión es testigo del importante momento para la poderosa y leal miembro del ejército de los vivos. Tras el juramento se alza como un caballero.

El legado Mormont.

Jorah y Lady Mormont discuten sobre el legado de su familia. La pequeña quiere luchar y mantiene su palabra de defender Winterfell mientras que si primo le pide resguardarse. Se queda a luchar.

Samwell llega donde el caballero y le ofrece la espada de su familia en agradecimiento por las enseñanzas de su padre, el anterior líder de la Guardia de la Noche.

La canción del final

Tyrion pide una canción antes de acabar la noche. Podrick comienza a cantar una canción mientras que todos aguardan la llegada del Rey de la Noche. Los ejércitos y las fuerzas de los vivos no pueden descansar tranquilos esta última noche.

La confesión de Jon

Jon Snow se reúne junto a su amada en la cripta de los Stark. Frente a la estatua de Liana Stark, el bastardo le confiesa su nombre: Aegon Targeryen. La Madre de los Dragones se muestra perpleja.

El Rey ha llegado

La Gran Noche comienza con la llegada de la armada de muertos a las puertas de Winterfell. El próximo episodio tendrá la primera batalla entre la vida y la muerte.

¿Disfrutaste del episodio? Si bien la guerra recién comenzará en el siguiente episodio, se espera que esta no sea la última batalla de toda la temporada. Acá te dejamos el avance del episodio 8x03 para que no te quedes con las ganas de más Game of Thrones.