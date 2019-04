Game of Thrones: nueva teoría sugiere que Varys traicionará a Daenerys [VIDEO]

Hoy se estrena la última temporada de Game of Thrones y las teorías no paran de llegar. Con la amenaza del ‘Rey de la Noche’ cada vez más cerca, muchos fans se preguntan quién liderará el reino para enfrentar a las incontables hordas de muertos vivientes que amenazan Westeros y todas sus tierras. Una teoría trataría de explicar la lealtad de cierto personaje dentro del ‘Juego de Tronos’.

La hipótesis, compartida en diversos foros por muchos usuarios de la red, sugiere que el personaje conocido como Varys ‘La Araña’ podría terminar traicionando o incluso matando a su actual benefactora Daenerys Targeryen.

A pocas horas del estreno del episodio 8x01 de Game of Thrones, uno de los momentos que los seguidores de la producción estarían esperando es la decisión que tome el consejero de la ‘Madre de Dragones’ sobre los últimos acontecimientos ocurridos en el último episodio transmitido de la serie.

Como se recuerda, Dany una vez le preguntó a Varys sobre sus cambiantes lealtades. Varys respondió: "¿Quieres saber dónde están mis verdaderas lealtades? No con ningún rey o reina, sino con la gente. Las personas que sufren bajo los déspotas y prosperan bajo un gobierno justo. Las personas cuyos corazones te propones ganar. Si exiges lealtad ciega, respeto tus deseos. Gusano Gris puede decapitarme o tus dragones pueden devorarme. Pero si me dejas vivir, te serviré bien. Me dedicaré a verte en el Trono de Hierro porque te elijo. Porque sé que la gente no tiene más posibilidades que tú ".

Estas afirmaciones tendrían como sustento algunos momentos de tensión originados por Daenerys al mostrar algunos síntomas de la locura de su padre el Rey Loco, Aerys Targaryen. Al ver esta situación, ‘La Araña’ apostaría por una alternativa más segura.

En ese sentido, los foreros sugieren que Jon Snow sería una mejor opción para el consejero. Puede que el ‘Bastardo de Invernalia’ no lo sepa, pero Bran Stark, Samwell Tarly y la audiencia de Juego de Tronos saben que Jon es un Targaryen de sangre. Todo indicaría que Varys se enteraría de esta verdad y trate de restaurar por medio de Jon a la ‘Casa de los Dragones’.

El hecho que Varys vea en Jon Snow como una persona más óptima a gobernar y manipular podrían terminar en una conspiración contra la orgullosa Daenerys. Teniendo en cuenta cuál sería el costo de una guerra contra el Rey del Norte, el consejero estaría dispuesto a hacer lo necesario con tal de detener ese escenario, incluso la muerte.

¿Estás de acuerdo con esta teoría? Nadie sabe lo que pueda ocurrir en el ‘Juego de Tronos’, pero - para la alegría te todos, esta noche podríamos tener la respuesta. Aquí te dejamos un enlace para que veas en qué canal y a qué hora será el estreno del episodio 8x01 de Game of Thrones.