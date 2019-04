Game of Thrones lanza soudtrack de la serie y primer adelanto fascina a fans [VIDEO]

A poco del estreno de Game of Thrones temporada 8, Columbia Records y HBO anunciaron el próximo lanzamiento del soundtrack oficial de la serie. Conmemorando el final de la serie, el álbum titulado For The Throne (Música inspirada en la serie de juegos de tronos de HBO) será puesto en el mercado de todo el mundo el próximo 26 de abril.

Esta es la primera vez que HBO se asocia con un sello discográfico para crear una banda sonora específicamente para Juego de Tronos, la cual contará con colaboraciones de artistas del momento.

For The Throne tendrá la participación de cantantes como: Travis Scott, SZA, The Weeknd, Ellie Goulding, Mumford & Sons y The Lumineers, entre otros.

El álbum estará en los próximos días disponible para pre-orden y contará con nueve portadas diferentes que representan cada una de las casas familiares de Game of Thrones.

Lleno de rap y R&B gracias a la presencia de artistas como The Weeknd y A$ap Rocky; los fanáticos de Game of Thrones también podrán escuchar propuestas alternativas como Bellamy, James Arthur y la sorpresiva, pero llamativa participación de The National. Según el portal Pitchfork, una de las canciones que aparecerán en For The Throne es una colaboración entre SZA, Travis Scott y The Weeknd. Solo nos quedará esperar el día del estreno para escuchar el álbum completo. Para comprar el disco ingrese (aquí).

¿Cuánto durarán los capítulos de la última temporada de Game of Thrones?

- Primer capítulo: 54 minutos

- Segundo capítulo: 58 minutos

- Tercer capítulo: 60 minutos (1 hora)

- Cuarto capítulo: 78 minutos (1 hora, 18 minutos)

- Quinto capítulo: 80 minutos (1 hora, 20 minutos)

- Sexto capítulo: 80 minutos (1 hora, 20 minutos)