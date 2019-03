Game of Thrones: El antes y después de los personajes de la serie de HBO

Prácticamente no falta nada para el estreno de la octava y última temporada de Game of Thrones, lo que llena de nostalgia a sus seguidores. No es un detalle menor que han pasado ocho largos años desde que comenzó la serie en abril de 2011 en las pantallas de HBO y que a lo largo de los años ha ido sumando cada vez más fanáticos.

Otro tema que no se puede pasar por alto, es que a través de las diferentes temporadas, los personajes han ido evolucionado, cambiando, desde sus motivaciones, deseos, así como su forma de pensar y ver el mundo.

Este cambio se hizo mucho más notorio entre los protagonistas de la serie, los integrantes de las casas más importantes, con la mayoría dejando atrás la ingenuidad e inocencia, y otros volviéndose mucho más maduros. Es por eso que hacemos un repaso por el antes y después de cada uno de los personajes que intenta quedarse con el Trono de Hierro.

Arya Stark

De una niña que quería aprender a usar una espada, a una verdadera asesina, este es el gran cambio que muestra Arya Stark (interpretada por Maisie Williams) a lo largo de las diferentes temporadas. Su camino no fue fácil y estuvo motivado por el deseo de venganza ante la muerte de diferentes integrantes de su familia.

Sansa Stark

Sansa (interpretada por Sophie Turner) es quizás el personaje que más ha cambiado en Game of Thrones, pasando de ser la chica que quiere casarse con un príncipe en la primera temporada, con una visión bastante ingenua de la vida, a convertirse en una verdadera líder para su pueblo y dispuesta a luchar por su bienestar y el de Winterfell.

Bran Stark

Luego que Bran (interpretado por Isaac Hempstead-Wright) pasó gran parte de la primera temporada inconsciente, tras ser empujado de la torre por Jaime Lannister, emprendió un viaje que lo terminó convirtiendo en el Cuervo de Tres Ojos, obteniendo poderes, que ni siquiera pensaba que tendría cuando se pasaba los días escalando las torres de Winterfell.

Jon Snow

Quien sigue la serie ya conoce el origen de Jon Snow, al igual que varios de los personajes que también conocen la verdad, pero el personaje interpretado por Kit Harington, parece ser el único que aún no se entera. De ser un bastardo y unirse a la Guardia de la Noche en la primera temporada, Jon pasó a ser el principal líder en la lucha contra los caminantes blancos, la principal amenaza de los Siete Reinos.

Cersei Lannister

Cersei (interpretada por Lena Headey) es quizás uno de los personajes que menos cambió en la serie, es decir, sigue siendo la misma mujer dispuesta a todo con tal de lograr sus objetivos, y aunque a lo largo de las temporadas pasó duros momentos, se convirtió en la gran regente, sentada en el Trono de Hierro.

Jaime Lannister

De villano a héroe. Esa parece ser la mejor forma de definir a Jaime Lannister (interpretado por Nikolaj Coster-Waldau), quien en la primera temporada no tuvo problemas en empujar a Bran desde la torre, pero que ahora pasó a ser una persona bastante cuerda y madura, incluso oponiéndose en ocasiones a su hermana.

Tyrion Lannister

Para muchos, considerado como el mejor personaje de la serie. Si en la primera temporada para Tyrion (Peter Dinklage) su principal preocupación eran sus placeres carnales, ahora es un tipo de persona mucho más seria. Convertido en ‘Mano del Rey’ de Daenerys, él ha dejado un tanto de lado sus placeres, por entregar su apoyo a la Madre de los Dragones.

Daenerys Targaryen

Daenerys (interpretada por Emilia Clarke) durante gran parte de la primera temporada sólo fue utilizada por su hermano como un instrumento para lograr obtener un ejército y regresar a Westeros, sin embargo, luego de su muerte, pasó a ella la misión de buscar una forma de volver a reclamar el Trono de Hierro. Tras el pasar de las temporadas fue ganando más adeptos y volviéndose una verdadera líder para estos, ahora ya de regreso en Westeros, está lista para recuperar lo que le pertenece.

Cabe señalar que Game Of Thrones vuelve a las pantallas este próximo 14 de abril.