Tom Holland presenta los nuevos póster oficiales de Spiderman: Far From Home

Tom Holland sorprendió a sus seguidores en Instagram, al presentar esta mañana los esperados póster de la nueva película de la saga, “Spider-man: Far From Home”, las imágenes resultan reveladoras y llenas de pistas.

Con un mensaje que invita a comenzar la semana con algo de acción, el actor Tom Holland, presentó los tres póster de "Spiderman: Far From Home”, con la particularidad de que cada uno presenta de fondo una ciudad de Europa diferente.

El primer póster de Spider-man: Far From Home” nos presenta al Parlamento de Londres en Inglaterra, en el segundo se vislumbra los canales de Venecia [Italia], y en la última imagen aparece la puerta de Brandenburgo en Berlín [Alemania].

Otro detalle interesante, es el nuevo traje de Spiderman, que deja atrás el conocido rojo y azul, para pasar al rojo y negro.

Asimismo, Tom Holland invita a sus seguidores a no perderse el próximo estreno de Spider-man: Far From Home, a realizarse este 5 de julio. Mientras tanto su publicación en Instagram esta a punto de alcanzar los 2 millones de Me gusta, en sus primeras tres horas de lanzada.