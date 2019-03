My Hero Academia: Anuncian lanzamiento de segunda película

Tal parece Boku No Hero Academia (My Hero Academia) es una máquina de éxitos, y es que no solo está triunfando en los ranking de Anime y Manga, sino que su primera película parece haber sido un gran éxito en Japón, tanto así que se ha hecho un anuncio que ha enloquecido a miles de fanáticos que siguen esta gran franquicia al rededor del mundo.

A través de Twitter se filtró una imagen que muestra las páginas de una revista japonesa que confirmaría lo que muchos estaban esperando, una segunda película de Boku no Hero Academia (My Hero Academia). Que tal parece ya estaría en producción y ha dejado con la intriga a todo el mundos.

El post original que se había filtrado en Twitter fue eliminado, pero el portal web Moetron.net logró hacer una captura de la imagen para compartirla con los miles de fans del anime quienes ahora están a la expectativa del lanzamiento de esta cinta en la pantalla grande.

Por el momento no se tiene ningún dato sobre cual podría ser la trama de este nuevo film que tendrá como protagonista a Deku y sus compañeros de la clase 1-A. En la imagen promocional se puede ver un dibujo hecho por el mangaka Kohei Horikoshi, en el que se ve a Izuku Midoriya y Katsuki Bakugo sosteniendo un cartel que dice ‘My Hero academia: The Movie 2’.

Boku No Hero Academia es un anime que fue estrenado en el año 2016. Fue dibujado por el japonés Kohei Horikoshi y ha logrado situarse en varias ocasiones en el primer lugar de las encuestas en la revista Weekly Shonen de la editorial Shueisha.

My Hero Academia

Narra la historia de un mundo donde de un momento a otro las personas empiezan a obtener diversos poderes, terminando así con más 80% de la población con algún tipo de poder. Sin embargo aún hay casos de personas que nacen sin algún tipo de particularidad, es este el caso de ‘Deku’ el protagonista, quien pese a no tener ningún poder, luchará por convertirse en un héroe.

Mira aquí lo que fue el intro más reciente del anime