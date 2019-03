Capitana Marvel: directores de la cinta hablan del emotivo cameo de Stan Lee [VIDEO]

¡Excelsior! Muchos fanáticos de Marvel aún recuerdan al desaparecido Stan Lee con cariño, por ello en Capitana Marvel el creador de emblemáticos superhéroes tendrá un emotivo cameo que dejará a todos sin palabras.

Como es una tradición en todas las películas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), Lee tendrá una pequeña aparición y los directores Anna Boden y Ryan Fleck han revelado los primeros detalles de este acontecimiento.

Ambos creativos revelaron en una entrevista durante la premiere de Capitana Marvel en Londres que el homenaje de Stan Lee no dejo a nadie sin una lágrima.

“No quiero que me despidan ahora, sobre todo ahora. Sería muy raro que me despidieran a estas alturas. Así que no quiero decir nada de lo que se supone que no debo decir, pero simplemente eso fue

Queríamos tener un momento y rendirle un homenaje a Stan Lee en esta película, obviamente. Era algo que venía de Marvel y cuando nos lo mostraron, no quedaba ni un ojo seco en la sala. Fue realmente conmovedor”, explicó Boden.

Sobre los clásicos cameos de Stan Lee, los directores comentaron en entrevistas previas lo emocionante que fue contar con él durante las grabaciones.

“Estábamos preparándonos para rodar el cameo de Stan y obviamente no sabíamos que iba a morir unos meses más tarde… pero tenerlo con nosotros en el set fue un gran acontecimiento. Ese día fue emocionante para nosotros y una gran inspiración para todas estas historias que estamos contando”.

Solo queda esperar hasta el 7 de marzo para ver la aparición del co-creador de Marvel en la película y esperemos que los ojos se nos llenen de lágrimas por la emoción.