Robbie Williams en Lima: repasamos uno de sus mejores discos y su película biográfica

Robbie Williams sale de gira mundial con su decimotercer álbum Britpop, un disco que define como el que siempre quiso hacer desde que dejó la boyband Take That. El músico británico confirmó su regreso a Latinoamérica luego de 20 años y, con ello, su primer concierto en Perú el 24 de septiembre.

“Llega a Lima por primera vez en un concierto muy esperado por todos sus fanáticos. El ícono mundial del pop británico promete ofrecer una noche llena de clásicos, nostalgia y un espectáculo de primer nivel”, se lee en el anuncio confirmado tanto por One Entertainment como por Ticketmaster.

Robbie Williams vuelve a Latinoamérica en un momento clave para su carrera. Tras varios éxitos, el cantante lanzó uno de sus mejores discos y una película que tuvo el visto bueno de la crítica. Este año cantó en el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol con Nicole Scherzinger y, en 2025, en la final de la Copa Mundial de Clubes junto con Laura Pausini.

La revista Rolling Stone señala que “Britpop le dio a Robbie su 16° álbum número uno en el Reino Unido”. En el álbum se incluyen las canciones Rocket, Spies, Human, Pretty Face y All My Life, con colaboraciones de Chris Martin, Jesse & Joy y Gary Barlow. Una de las mejores canciones del disco es Morrissey, un tema de synth-pop sobre alguien obsesionado con el intérprete de How Soon Is Now?

En una entrevista con la BBC, el cantante explicó por qué se trata del disco que siempre quiso hacer tras dejar el grupo que lo hizo famoso. “Estaba pasando por mi propia enfermedad mental y cualquier cosa buena que le sucede a alguien que está en medio de una depresión... no pueden experimentar la alegría y estaban sucediendo muchas cosas increíbles y yo no podía experimentar la alegría de ninguna de ellas. Pero ahora miro hacia atrás y pienso: ¡qué década! La última gran década para la cultura popular, porque desde entonces todo se ha vuelto bastante convencional”.

Entre el cine y la música

A inicios de 2025, se estrenó en Perú la película Better Man, un relato biográfico sobre Robbie Williams. La película abarca su vida personal y su carrera: desde su infancia y la audición para la boyband, hasta el ascenso de su carrera y su despegue como solista. Por supuesto, termina siendo una película emotiva, con un guion que aborda los excesos del protagonista y la complejidad de sus vínculos familiares.

En este filme del director de El Gran Showman, Michael Gracey, el actor Jonno Davies interpreta a Williams con la ayuda de un traje de captura de movimiento que luego se transforma, gracias a la tecnología, en lo que vemos en pantalla: un chimpancé creado por Weta, la compañía responsable de César en El Planeta de los Simios. “En ese momento buscaba algo de autoestima y pensé: ‘Soy un león’. Y él (Gracey, el director) simplemente ladeó la cabeza y dijo: ‘Mmm’. “Dije: ‘¿Mono?’.

La cinta parece parte de la nueva etapa del músico, quien dijo que su vida cambió desde que se convirtió en padre. “El mundo empezó a tener sentido porque había estado huyendo de la responsabilidad y debería haber estado corriendo hacia ella. Y cuando todo dejó de ser sobre mí y empezó a ser sobre almas preciosas, empecé a darme cuenta de que tengo el mejor trabajo del mundo”.