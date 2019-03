Will Smith no estará en la secuela de Escuadrón Suicida

Hace unas semanas buenas nuevas llegaron para la segunda parte de Escuadrón Suicida, ya que Warner Bros confirmó que James Gunn estaría a cargo de la dirección. Si embargo, parece que la producción de la cinta quedará sin uno de sus actores principales.

Se trata de Will Smith, quien interpretó a Deadshot en la primera parte. Las razones de la renuncia se deben a incompatibilidad de horarios.

Se sabe que Smith estará en el set de rodaje de Bad Boys 2 y ha decidido darle prioridad a la tercera parte de la película que le dio fama a nivel mundial.

A pesar de esta información, muchos creen que la renuncia del actor se debe a que exista una ruptura amistosa entre él y Warner Bros, pero esta información no está confirmada.

No solo eso, sino que también Margot Robbie no volverá con su personaje de Harley Quinn por dedicarse a trabajar en la película Birds of Prey,

A pesar de los contratiempos, la película empezará su rodaje en octubre de este bajo el título The Suicide Squad y el guion, y quizá la dirección, estará a cargo de James Gunn, conocido por ser director de las dos películas de Guardianes de la Galaxia.

The Suicide Squad tiene previsto su estreno para el 6 de agosto de 2021 y muchos fanáticos de DC Comics creen que la contratación de Gunn es sinónimo de calidad para la película.