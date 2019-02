Premios Oscar 2019 EN VIVO: ¿Cómo, cuándo y a qué hora ver la Alfombra Roja?

Premios Oscar 2019 EN VIVO | Los Oscar 2019 es una celebración que premia a lo mejor del cine en el mundo, se encuentra cada vez más cerca y ahora son solo horas las que nos separan de poder conocer quienes serán los ganadores del Oscar. Esta ceremonia se realizará este 24 de febrero, en Los Ángeles.

Los apasionados por el cine no pueden más con la emoción por conocer si sus cintas favoritas, tales como 'Roma', 'Green Book' o 'Bohemian Rhapsody' podrán alzar una estatuilla dorada en esta importante noche. Pensando en que puedas tener todos los detalles de los Premios Oscar 2019 EN DIRECTO, te presentamos la siguiente nota.

¿Cómo ver la alfombra roja de los Premios Oscar 2019?

En esta edición número 91 de los Premios Oscar, se desarrollará la famosa 'red carpet' o Alfombra Roja, como previas a esta lujosa ceremonia que tendrá lugar en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California (Estados Unidos). Como todos los años, los cinéfilos podrán disfrutar de la red carpet EN VIVO a través de la cadena de televisión estadounidense ABC Entertaiment. En América Latina, se podrán ver EN DIRECTO los Premios Oscar 2019 a través del canal TNT, tanto en su idioma original y doblado al español. A través de los canales oficiales de ambos medios, se podrá ver vía streaming esta esperada ceremonia.

Red carpet rolled out ahead of the biggest event in the global entertainment calendar, the 91st Academy Awards https://t.co/udmVj27iEx #Oscars2019 pic.twitter.com/4oCOL6sRCw — Reuters Top News (@Reuters) 21 de febrero de 2019

¿Cuándo son los Premios Oscar 2019?

Los Premios Oscar 2019 se realizarán este domingo 24 de febrero. En esta edición número 91 no se contará con un animador oficial ya que Kevin Hart renunció hace algunos meses debido a una acusación por homofobia y racismo. Una de las nominaciones más comentadas es la de 'Mejor actriz' en la que participa la actriz mexicana Yalitza Aparicio, por la cinta 'Roma'.

¿Dónde son los Premios Oscar 2019?

Este Oscar 2019 se realizará en el Dolby Theatre, Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Este recinto fue conocido anteriormente como 'Kodak Theatre'. Aquí se viene realizando desde hace algunos años la ceremonia de los Premios Oscar, lugar que ha tenido en sus butacas a míticos personajes del cine de Hollywood.

¿A qué hora ver los Premios Oscar 2019 EN VIVO?

Los horarios para ver EN VIVO los Premios Oscar en Estados Unidos, lugar donde se realizará la ceremonia, será distinto por estados. En Los Ángeles, el horario para ver los Oscar EN VIVO será a las 17:00 horas (ET) y 19:00 horas (PT). En Nueva York, el horario será a las 20:40 horas (ET) y 12:40 horas (PT).

¿Qué canal transmitirá EN VIVO los Premios Oscar 2019?

Los Premios Oscar se transmitirán EN DIRECTO en los Estados Unidos, como todos los años, por el canal ABC. En en caso de América Latina, la transmisión de los Oscar 2019, será por la señal de cable de TNT (doblado al español) y TNT series (idioma original).

¿Cómo ver los Oscar 2019 EN VIVO vía streaming?

Una forma de ver EN VIVO ONLINE los premios Oscar 2019 es a través de la plataforma de TNT Go, que es gratuita siempre y cuando se tenga contrato con un operador de cable.

Para utilizarla, primero debes de contar con una cuenta donde debes ingresar tu usuario y contraseña. La aplicación de TNT Go está disponible para ser descargada para tablets o smartphones tanto en Apple Store como en Google Play.

Otra opción sería utilizar la red social de Facebook de TNT en la cual probablemente se habilite la transmisión EN DIRECTO de los Oscar 2019.

¿Dónde ver EN VIVO los Premios Oscar 2019?

Podrás seguir EN VIVO EN DIRECTO los Premios Oscar, a través de La República. Por otro lado, los canales habilitados para ver los Oscar son distintos por países. En el caso de Estados Unidos, se podrá disfrutar vía ABC. Por el lado de América Latina, la transmisión será por la señal de cable de TNT y TNT Series.

Nominados a los Premios Oscar 2019. Infografía: AFP

Premios Oscar 2019 EN VIVO: Horarios en el mundo

Aquí te contamos la lista de horarios para ver los Oscar 2019 en todo el mundo:

- Horario para ver los Premios Oscar 2019 en México: 19:00 horas

- Horario para ver los Premios Oscar 2019 en Guatemala, Nicaragua, El Salvador: 19:00 horas

- Horario para ver los Premios Oscar 2019 en Ecuador, Colombia y Panamá: 20:00 horas

- Horario para ver los Premios Oscar 2019 en Estados Unidos- Los Ángeles: 17:00 horas (ET) - 19:00 horas ( PT)

- Horario para ver los Premios Oscar 2019 en Estados Unidos- Nueva York: 18:40 horas (ET)- 12:40 horas (PT)

- Horario para ver los Premios Oscar 2019 en Rep. Dominicana, Bolivia, Venezuela y Puerto Rico: 21 horas

- Horario para ver los Premios Oscar 2019 en Paraguay: 22 horas

- Horario para ver los Premios Oscar 2019 en Venezuela, Argentina, Uruguay y Chile: 21:00 horas

- Horario para ver los Premios Oscar 2019 en España: 1:30 horas

- Horario para ver los Premios Oscar 2019 en Italia, Francia, Alemania y Portugal: 1:30 horas

Premios Oscar 2019 EN VIVO: Canales en el mundo

Los Oscar 2019 serán transmitidos EN VIVO por diversos canales alrededor del mundo. Aquí te presentamos la lista completa.

- Canal para ver los Premios Oscar 2019 en Estados Unidos: La cadena internacional ABC será la encargada de transmitir la esperada ceremonia

- Canal para ver los Premios Oscar 2019 en América Latina: Será por dos canales: TNT y TNT Series

- Canal para ver los Premios Oscar 2019 en México: TV Azteca

- Canal para ver los Premios Oscar 2019 en Chile: Chilevisión

- Canal para ver los Premios Oscar 2019 en Argentina: Teledoce

Premios Oscar 2019: Lista completa de nominados

La lista de Nominados Oscar 2019 fue anunciada el mes pasado en una transmisión oficial de La Academia. Diversas estrellas de Hollywood se encuentran entre los favoritos a alzar la estatuilla este domingo 24 de febrero.

- MEJOR PELÍCULA

BlacKkKlansman

Black Panther

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Green Book

Roma

A Star Is Born

Vice

- MEJOR DIRECTOR

Alfonso Cuaron - Roma

Yorgos Lanthimos - The Favourite

Spike Lee - BlacKkKlansman

Adam McKay - Vice

Pawel Pawlikowski - Cold War

- MEJOR ACTRIZ

Yalitza Aparicio - Roma

Glenn Close - The Wife

Olivia Colman - The Favourite

Lady Gaga - A Star Is Born

Melissa McCarthy - Can You Ever Forgive Me?

- MEJOR ACTOR

Christian Bale - Vice

Bradley Cooper - A Star Is Born

Willem Dafoe - At Eternity's Gate

Rami Malek - Bohemian Rhapsody

Viggo Mortensen Green Book

- MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Amy Adams - Vice

Marina de Tavira - Roma

Regina King - If Beale Street Could Talk

Emma Stone - The Favourite

Rachel Weisz - The Favourite

- MEJOR ACTOR DE REPARTO

Mahershala Ali - Green Book

Adam Driver - BlacKkKlansman

Sam Elliott - A Star Is Born

Richard E. Grant - Can You Ever Forgive Me?

Sam Rockwell - Vice

- MEJOR GUION ORIGINAL

The Favourite - Deborah Davis u Tony McNamara

First Reformed - Paul Schrader

Green Book - Brian Hayes Currie, Peter Farrelly u Nick Vallelonga

Roma - Alfonso Cuaron

Vice - Adam McKay

- MEJOR GUION ADAPTADO

A Star Is Born - Bradley Cooper, Will Fetters u Eric Roth

The Ballad of Buster Scruggs - Joel Coen u Ethan Coen

BlacKkKlansman - Spike Lee, David Rabinowitz, Charlie Wachtel u Kevin Willmott

If Beale Street Could Talk - Barry Jenkins

Can You Ever Forgive Me? - Nicole Holofcener y Jeff Whitty

- MEJOR MAQUILLAJE Y PEINADO

Border

Mary Queen of Scots

Vice

- MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

The Ballad of Buster Scruggs - Mary Zophres

Black Panther - Ruth E. Carter

The Favourite - Sandy Powell

Mary Poppins Returns - Sandy Powell

Mary Queen of Scots - Alexandra Byrne

- MEJOR FOTOGRAFÍA

The Favourite - Robbie Ryan

Never Look Away - Caleb Deschanel

Roma - Alfonso Cuaron

A Star Is Born - Matty Libatique

Cold War - Lukasz Zal

- MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

"All the Stars" - Black Panther, compuesta por Kendrick Lamar, Al Shux, Sounwave, SZA and Anthony Tiffith, y cantada por Kendrick Lamar y SZA

"I'll Fight" - RBG, compuesta por Diane Warren y cantada por Jennifer Hudson

"The Place Where Lost Things Go" - Mary Poppins Returns, compuesta por Marc Shaiman y Scott Wittman, y cantanda por Emily Blunt

"Shallow" - A Star Is Born, compuesta por Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando y Andrew Wyatt, y cantada por Bradley Cooper y Lady Gaga

"When a Cowboy Trades His Spurs for Wings" - The Ballad of Buster Scruggs, compuesta por Dave Rawlings y Gillian Welch, y cantada por Tim Blake Nelson y Willie Watson

- MEJOR MÚSICA ORIGINAL

Black Panther - Ludwig Goransson

BlacKkKlansman - Terence Blanchard

If Beale Street Could Talk - Nicholas Britell

Isle of Dogs - Alexandre Desplat

Mary Poppins Returns - Marc Shaiman

- MEJOR DOCUMENTAL

Free Solo

Hale County This Morning, This Evening

Minding the Gap

Of Fathers and Sons

RBG

- MEJOR PELÍCULA ANIMADA

Incredibles 2

Isle of Dogs

Mirai

Ralph Breaks the Internet

Spider-Man: Into the Spider-Verse

- MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA

Capernaum - Líbano

Cold War - Polonia

Never Look Away - Alemania

Roma - México

Shoplifters - Japón

- MEJOR SONIDO

Black Panther

Bohemian Rhapsody

First Man

Roma

A Star Is Born

- MEJOR EDICIÓN DE SONIDO

Black Panther

Bohemian Rhapsody

First Man

A Quiet Place

Roma

- MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Black Panther - Hannah Beachler and Jay Hart

The Favourite - Fiona Crombie and Alice Felton

First Man - Nathan Crowley and Kathy Lucas

Mary Poppins Returns - John Myhre and Gordon Sim

Roma - Eugenio Caballero and Barbara Enriquez

- MEJORES EFECTOS VISUALES

Avengers: Infinity War

Christopher Robin

First Man

Ready Player One

Solo: A Star Wars Story

- MEJOR EDICIÓN

BlacKkKlansman - Barry Alexander Brown

Bohemian Rhapsody - John Ottman

The Favourite - Yorgos Mavropsaridis

Green Book - Patrick J. Don Vito

Vice - Hank Corwin

- MEJOR CORTO ANIMADO

Animal Behaviour

Bao

Late Afternoon

One Small Step

Weekends

- MEJOR CORTOMETRAJE

Detainment

Fauve

Marguerite

Mother

Skin

¿Por qué se le llama Óscar a los premios?

Margaret Herrick, bibliotecaria y directora ejecutiva de The Academy, señaló que cuando vio la estatuilla le pareció que tenía una similar apariencia a su tío Oscar. Al comienzo lo tomaron como una broma; sin embargo, al final el nombre quedó, convirtiéndose en uno de los galardones más importantes del mundo del cine.

¿Quién es el modelo de la estatua del Óscar?

Diversos seguidores de The Academy señalan que el nombre se lo puso Margaret Herrick en 1928, quien al ver la estatuilla dijo que tenía un parecido similar al de su tío Oscar.

Oscar 2019: ¿por qué la entrega de premios no tendrá presentador?

La entrega de estos Premios Oscar 2019 no tendrán presentador por una decisión de The Academy, después de que Kevin Hart renunciara, meses atrás. El comediante estadounidense desistió en su presentación el gala de los Oscar después de que se revelarán comentarios racistas y homofóbicos antiguos en una red social.