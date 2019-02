Kung Fu Sion 2: Stephen Chow confirmó la segunda parte de la exitosa película

Kung Fu Sion película que se estrenó en 2004 y nadie puede negar que fue un éxito en aquel año. Muchos espectadores salieron contentos del cine al ver la película que combinaba la comedia, fantasía y artes marciales.

Después de quince años, Stephen Chow, el protagonista y director de la primera parte, confirmó que se encuentra trabajando en la secuela de la famosa película.

Sin embargo, parece que no será una secuela directa. Chow indicó en una entrevista, en la que promocionaba su nueva película 'The New King of Comedy', que Kung Fu Sion será "una secuela espiritual" de la primera parte y que "tendrá lugar en el presente".

La primera película estaba ambientada en la década de los 40 y contaba la historia de Sing, quien quiere ser miembro de la 'Pandilla del Hacha' para obtener respeto de sus semejantes.

Es ahí que ingresa a un vecindario que es liderado por dos maestros encubiertos del Kung Fu. La película contó con una gran cantidad de efectos especiales y una temática anime que agrado a miles de personas.

Además, fue la película más exitosa de la historia de China hasta el año 2011. Con respecto a la secuela Stephen Chow no confirmó si sería parte del reparto, pero no negó que podría aparecer en un cameo.

La fecha de rodaje y el estreno aún no están confirmadas, pero solo es cuestión de tiempo para saber más noticias de Kung Fu Sion 2.