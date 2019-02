Star Wars: creadores de Game of Thrones estarán a cargo de una nueva trilogía de películas

Después de la decepción que resultó la película Star Wars: The Last Jedi para miles de fanáticos, los seguidores de la saga creada por George Lucas no guardan muchas esperanza por la última película que se estrenará este año y que será el cierre de la saga principal.

O quizá no sea así, ya que David Benioff y D.B. Weiss, los showrunners encargados de la exitosa serie Games of Thrones, será los encargados de una nueva trilogía del universo de películas de Star Wars.

Así lo confirmó Casey Bloys, director de programación de HBO, que indicó que la nueva serie en la que trabajan ambos creativos, Confederate, se ha retrasado debido a Star Wars.

“Dan y David están terminando la última temporada de Juego de Tronos, y después van al universo de Star Wars. Cuando terminen, asumo que regresarán con nosotros. El retraso tiene que ver con el hecho de que harán tres películas”., declaró Bloys.

Es así que Disney quiere apostar por una producción de calidad y notando el éxito que ha tenido Games of Thrones y sus seis temporadas, ha tomado la decisión de contratar a David Benioff y D.B. Weiss.

La interrogante por ahora es si la nueva trilogía se basará en la saga principal de Star Wars. En otras palabras una serie de tres películas que continúen luego de Episodio 9 o será parte de un spin-off como Rogue One y Han Solo.

Diversos comentarios creen que ambos showrunners se encargarán del guion de las nuevas películas de la saga creada por George Lucas.

Lando Calrissian tendría un rol pequeño en el Episodio 9

Aún quedan meses para el estreno de Star Wars: Episodio IX, sin embargo las noticias no dejan de llegar. De acuerdo a la información de la página web Making Star Wars, el persona de Lando Calrissian "no tendrá un rol realmente grande".

El sitio web informó que el personaje interpretado por el veterano actor, Billy Dee Williams, ayudará a los personajes principales con su misión, lo que lo dejaría como una especie de mentor en la nueva película de la saga creada por George Lucas.