'Bandersnatch': ¿Qué significa el símbolo que aparece en la escena post-créditos? [VIDEO]

¿Qué otros secretos oculta Bandersnatch? La primera película interactiva de la conocida serie Black Mirror sigue causando sensación gracias a la amplia posibilidad de escenas que parecen sumergir a millones de usuarios en todo el mundo dentro de un laberinto infinito. Las miles de referencias que maneja de serie de Netflix dentro de su propio universo logran que la popularidad de este nuevo largometraje crezca cada día más a menos de una semana desde su estreno, el pasado 28 de diciembre.

Hace poco se dio a conocer un nuevo final de la cinta, el cual involucra uno de los símbolos que aparecen dentro de unos de los capítulos con mayor acogida por los fanáticos de esta producción: 'White Bear' u 'Oso Blanco', el cual aparece como escena post-créditos, de acuerdo a redes sociales, una vez que se ha alcanzado tomando las decisiones correctas de uno de los posibles finales de Bandersnatch.

La cinta cuenta la historia de Stefan, un joven programador que decide adaptar una novela fantástica en forma de videojuego de 1984, en la que la realidad y el mundo virtual se asemejan, creando una confusión. Esta es la primera película interactiva de la elogiada serie futurista, 'Black Mirror', que incluye esta nueva versión dentro de su inmenso universo de ciencia ficción.

Según el director David Slade existen escenas que son tan difíciles de alcanzar que quizás nunca se puedan desbloquear y que nadie nunca logre ver. "Hay escenas que algunas personas nunca verán y tuvimos que asegurarnos de que estuviéramos bien con eso. De hecho, rodamos una escena a la que no podemos acceder", dijo en una entrevista.

ALERTA DE SPOILER. Si todavía no has visto la película 'Bandersnatch', no continúes leyendo.

¿Qué significa el símbolo?

Aunque no existe evidencia del nuevo final del que tanto se habla, los seguidores encontraron algunos detalles en 'Bandersnatch', que incluyen una escena post-créditos que es considerada como el secreto mejor guardado de 'Black Mirror'. ¿Por qué? En la escena podemos ver a Stefan en el mismo autobús en el que escucha música al principio del episodio, sin embargo, esta vez no se nos da a elegir que canción reproducirá, sino que él saca una cinta titulada 'Bandersnatch', en la que se puede escuchar un inquietante sonido que puedes escuchar aquí.

En otro momento, aparece el joven programador, quien nota que los símbolos que lo controlan son los mismos que aparecen en el capítulo 2 de la segunda temporada de la serie: 'White Bear'. ¿Será que Stefan atraviesa por ea misma serie de acontecimientos como castigo por el asesinato a su padre? Tal parece que sí es así.

