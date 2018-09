Pokémon Sol y Luna capítulo 91: Así será Kurin, primer Pikachu hembra del anime

Una referencia que no ha gustado a los fans del anime. Los usuarios de la red social YouTube han compartido las primeras imágenes de lo que será el capítulo 91 de 'Pokémon, sun and moon series'. A diferencia de las anteriores ediciones, en este estreno se verá la apariencia completa de un nuevo pokémon, de nombre Kurin, y que ha sido bautizado como 'Pikachu hembra'.

En la red social YouTube se han lanzado algunos videos en los que se muestra parte de la apariencia que tendrá Kurin, la cual parece tener referencias de Eevee. Lo que se sabe hasta el momento es que puede ser presentada como la "pareja" del fiel compañero de Ash. Además, en una imagen viralizada en Internet se puede apreciar que la cola de Pikachu y la de Kurin se unen. A diferencia del pokemón legendario, esta última tiene la cola en forma de corazón.

Aunque en otros episodios se ha visto a Kurin, esta será la primera vez que tendrá una permanencia protagónica en un capítulo. Se conoce que el estreno del capítulo 91 de 'Pokémon, sun and moon series' será para el 7 de octubre del 2018 en Japón. Este llevará el título de "It's a Pikachu Outbreak! The Pikachu Valley".

Algo que ha llamado la atención de los usuarios de YouTube y fanáticos de Pokémon es la relación que tendrá Kurin con Pikachu. Se estima que este nuevo personaje está vinculado a una nueva evolución. Quienes han seguido los capítulos del anime y son fanáticos de los videojuegos de Nintendo, señalan que esta sería una aproximación a los nuevos pokémones que se verán en la actualización del popular game.

Cada actualización de 'Pokémon Let’s GO, Pikachu!' y 'Pokémon Let’s GO, Eevee!' está siendo evaluada por los fans, quienes están pendientes de los contenidos que se comparten. Los gamers también han logrado mostrar algunas evoluciones en videos demostrativos que están relacionados al anime.