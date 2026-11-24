Robert Oppenheimer, el físico que dirigió la creación de la primera bomba atómica y el instante en que contempló su poder: “Me he convertido en la muerte, el destructor de mundos” La frase que marcó al creador de la bomba atómica proviene de un antiguo texto hindú y tiene un significado relacionado con el tiempo, la muerte y el destino.

Robert Oppenheimer es conocido como el ‘padre de la bomba atómica’ por dirigir el laboratorio de Los Álamos durante el Proyecto Manhattan. Foto: Corbis Historical

Robert Oppenheimer es conocido como el ‘padre de la bomba atómica’ por dirigir el laboratorio de Los Álamos durante el Proyecto Manhattan. Foto: Corbis Historical

Robert Oppenheimer quedó ligado para siempre a una de las frases más inquietantes de la historia de la ciencia. El 16 de julio de 1945, mientras presenciaba la primera detonación de un arma nuclear en el desierto de Nuevo México, el físico recordó un pasaje del 'Bhagavad-Gita', un antiguo texto sagrado del hinduismo: "Me he convertido en la muerte, el destructor de mundos".

Como director del laboratorio de Los Álamos durante el Proyecto Manhattan, Oppenheimer fue una figura central en la creación de la primera bomba atómica. Sin embargo, el significado de aquellas palabras iba más allá de la destrucción causada por el arma. La frase provenía de una enseñanza filosófica sobre el deber, el destino y el paso del tiempo, cuyo sentido original era más complejo de lo que muchos imaginan.

¿Qué significa la frase de Oppenheimer y de dónde proviene?

El 'Bhagavad-Gita' es un texto hinduista de 700 versos escrito en sánscrito. Su historia gira alrededor de un diálogo entre Arjuna, un príncipe guerrero, y Krishna, una divinidad que se presenta como su auriga. Antes de entrar en batalla, Arjuna descubre que entre sus enemigos hay familiares y personas cercanas, por lo que siente dudas sobre cumplir con su deber.

Krishna le explica que debe seguir su 'dharma', un concepto relacionado con el deber sagrado, sin dejar que sus sentimientos personales determinen sus decisiones. En uno de los pasajes, Arjuna le pide que revele su forma universal y contempla una manifestación divina de enorme poder.

Es en ese momento donde aparece la referencia que Oppenheimer recordaría durante la prueba nuclear. En el verso 32, Krishna declara: "Me he convertido en el tiempo, el destructor de mundos". La traducción como "muerte" también es habitual y fue la interpretación que quedó asociada al científico.

El reverendo Stephen Thompson, doctor en gramática sánscrita, explica que la expresión se refiere al tiempo que destruye el mundo. La idea está relacionada con la concepción hinduista de una divinidad que participa tanto en la creación como en la disolución de todo lo existente.

¿Por qué Oppenheimer relacionó la filosofía hindú con la bomba atómica?

El interés del físico por el hinduismo no se limitaba a recordar una frase. Aunque nunca se convirtió a esa religión en sentido devocional, encontró en sus enseñanzas una manera de reflexionar sobre sus propias acciones y el lugar que ocupaba en el mundo.

La historia de Arjuna también plantea una cuestión que podía relacionarse con el trabajo de Oppenheimer: la obligación de cumplir con un deber incluso cuando sus consecuencias resultan difíciles de aceptar. Según Thompson, Krishna le explica al guerrero que debe luchar porque esa es su responsabilidad, mientras que el resultado final depende de lo divino.

Sin embargo, el científico no parecía compartir por completo esa tranquilidad filosófica. En 1947, dos años después de la prueba Trinity, expresó una reflexión sobre la responsabilidad de los investigadores: "En una especie de sentido crudo que ninguna vulgaridad, ningún humor, ninguna exageración puede extinguir por completo, los físicos han conocido el pecado; y este es un conocimiento que no pueden perder".

La diferencia entre Oppenheimer y el significado original de la cita

Una de las principales diferencias entre el físico y el personaje del 'Bhagavad-Gita' estaba en su manera de entender la muerte. En la enseñanza de Krishna, el alma es eterna y la muerte representa una transformación, no el final de la existencia.

"El cuarto argumento en el Gita es que la muerte es una ilusión, que no nacemos y no morimos", explica Thompson. Esta idea permite que Arjuna cumpla con su deber sin quedar atrapado por el temor a las consecuencias de la batalla.

Oppenheimer, en cambio, no parecía tener esa misma confianza. El científico comprendía el alcance destructivo del arma que había ayudado a desarrollar y no encontraba en aquella filosofía una respuesta que lo liberara de sus consecuencias.

"No tenía la confianza de que la destrucción, en última instancia, era una ilusión", señala Thompson.

Así, la frase que quedó asociada al padre de la bomba atómica adquirió un significado distinto al de su origen religioso. Mientras Krishna hablaba del tiempo y del destino dentro de una enseñanza espiritual, Oppenheimer quedó vinculado a una creación humana capaz de provocar una destrucción sin precedentes.