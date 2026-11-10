Científicos convierten lana en un material que podría ayudar a reparar huesos dañados y ser una alternativa al colágeno Los experimentos mostraron que esas membranas se integraron bien con los tejidos y mantuvieron su estructura durante la cicatrización, aunque aún se necesita más investigación antes de aplicarse en humanos.

Investigadores del King’s College de Londres han creado membranas de queratina a partir de lana, con el objetivo de acelerar la reparación ósea en ratas, según un estudio publicado en Biomaterials Advances.

Investigadores del King’s College de Londres han creado membranas de queratina a partir de lana, con el objetivo de acelerar la reparación ósea en ratas, según un estudio publicado en Biomaterials Advances. Ilustración LR

Investigadores del King’s College de Londres desarrollaron membranas de queratina a partir de proteína extraída de la lana para acelerar la reparación ósea en ratas. El estudio, publicado en la revista 'Biomaterials Advances', evalúa este recurso renovable como una alternativa viable frente al colágeno tradicional en tratamientos regenerativos.

La iniciativa aprovecha subproductos agrícolas para reducir desechos y optimizar la ingeniería de tejidos. "Desde una perspectiva de investigación, esto representa un hito importante", afirmó Sherif Elsharkawy, especialista de la Facultad de Odontología, Ciencias Orales y Craneofaciales del King's College London, sobre el impacto del hallazgo.

¿Cómo convierte la ciencia la lana en un biomaterial para la regeneración ósea?

El grupo de investigadores logró aislar la proteína de este insumo textil y aplicó tratamientos químicos específicos para elaborar estructuras estables. Mediante un proceso de entrecruzamiento controlado, los especialistas crearon enlaces que consolidaron un soporte diseñado para resguardar las lesiones y acelerar la recuperación de la masa esquelética.

Sobre estas superficies, el equipo cultivó células estromales procedentes de médula ósea humana. Los ensayos de laboratorio demostraron una alta supervivencia celular, además de claras señales de diferenciación osteogénica, el mecanismo biológico mediante el cual los tejidos adquieren propiedades para formar hueso nuevo, con un incremento visible en los indicadores de cada etapa del desarrollo.

En la fase final del estudio, los expertos implantaron las láminas en roedores que presentaban defectos craneales de gran magnitud incapaces de sanar por sí solos. El seguimiento realizado durante varias semanas confirmó el crecimiento progresivo de tejido en las zonas afectadas, lo que validó la eficacia del compuesto biológico dentro de un organismo vivo.

¿Es la queratina una alternativa viable al colágeno en la regeneración ósea?

Los científicos de esa universidad evaluaron el desempeño de la queratina frente al colágeno en la formación de tejido. El análisis por microtomografía e histología reveló que, mientras la primera matriz favorece una arquitectura ósea más ordenada y con fibras mejor dispuestas, el segundo biomaterial alcanza un volumen superior. Por consiguiente, los hallazgos actuales no otorgan una ventaja absoluta a ninguna de las dos sustancias en todos los parámetros evaluados.

El doctor Sherif Elsharkawy sosteniendo un cráneo humano. Foto: King's College London

Durante la fase de cicatrización, las membranas experimentales lograron integrarse con los tejidos vecinos y conservaron una firme estructura. Esta cualidad resuelve una limitación frecuente de las barreras convencionales, las cuales suelen degradarse con rapidez o carecen del sostén adecuado para resguardar la zona de crecimiento óseo. Según el reporte académico, "las membranas experimentales se integraron con las estructuras circundantes y conservaron estabilidad".

A pesar de esos avances, los expertos señalan que la evidencia recabada pertenece al ámbito preclínico, basado en modelos celulares y ensayos animales. "Todavía hace falta comprobar su seguridad y eficacia clínica antes de establecer una aplicación en personas", indica el informe, por lo que el hallazgo carece aún de un cronograma para su uso médico regular.