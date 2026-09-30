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Ciencia

La influencia del Sol y la Luna podría estar detrás de algunos terremotos: los científicos ahora creen saber cómo

Una falla puede reaccionar a pequeños cambios de la fuerza gravitatoria de ambos astros cuando estos ocurren en el momento preciso.

La gravedad del Sol y la Luna también altera ligeramente la corteza terrestre. Foto: iStock
La gravedad del Sol y la Luna también altera ligeramente la corteza terrestre. Foto: iStock
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El Sol y la Luna ejercen una fuerza gravitacional constante sobre la Tierra. Además de producir las mareas de los océanos, esa influencia provoca pequeñas deformaciones en la corteza terrestre. Un nuevo estudio plantea que, bajo determinadas condiciones, esas variaciones podrían activar movimientos en algunas fallas geológicas.

La investigación, publicada en Journal of Geophysical Research, analiza un posible mecanismo detrás de los llamados terremotos lentos. Estos fenómenos liberan energía durante periodos mucho más prolongados que los sismos convencionales y ya habían mostrado cierta relación con los ciclos de las mareas. Para estudiar esa conexión, un equipo de geocientíficos de la PSL University, en París, recurrió a modelos informáticos que simulan el comportamiento de una falla.

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¿Cómo pueden el Sol y la Luna provocar movimientos en una falla?

Los investigadores crearon un modelo digital simplificado de una falla mediante un sistema de resorte y bloque. En esta representación, un bloque se desplaza sobre una superficie que simula la falla mientras un resorte ejerce una fuerza sobre él. El modelo incorpora reglas conocidas sobre la fricción de las rocas, con el objetivo de reproducir cómo una falla puede permanecer estable o deslizarse ante pequeños cambios de tensión.

Después, el equipo aplicó pequeñas perturbaciones y fuerzas periódicas similares a las tensiones que producen la gravedad del Sol y la Luna sobre la Tierra. Los resultados mostraron que incluso una fuerza muy débil puede alterar el comportamiento de una falla si esta se encuentra en un estado especialmente sensible. La fricción interna tiene un papel importante, ya que determina parte de la respuesta de la falla ante una nueva tensión.

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La resonancia sería la clave para desencadenar terremotos lentos

El estudio señala que el factor decisivo no depende solo de la intensidad de la fuerza. También importan su duración y el momento en que actúa. Cuando la frecuencia de la perturbación coincide con el ritmo natural de respuesta de una falla, el sistema puede entrar en resonancia y favorecer un deslizamiento lento.

Los autores comparan este mecanismo con un columpio: pequeños empujes adquieren mayor efecto si ocurren al ritmo adecuado. Las simulaciones también mostraron que fuerzas más intensas pueden producir movimientos más rápidos, aunque una perturbación periódica y predecible no siempre genera una respuesta regular. En algunos escenarios, el deslizamiento adquiere patrones complejos.

"Aquí demostramos que incluso tensiones mareales muy débiles pueden inducir el deslizamiento de fallas mediante un proceso llamado resonancia, de forma muy parecida a como empujar un columpio al ritmo adecuado hace que se eleve más", escribieron los científicos en el estudio.

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