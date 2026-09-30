Más de 300 ladrillos por hora: este nuevo robot es capaz de construir una casa "en un solo día"

Hadrian X es un enorme robot desarrollado por la empresa australiana Fastbrick Robotics (FBR). La máquina puede colocar hasta 360 bloques por hora y tiene capacidad para levantar los muros exteriores e interiores de una vivienda estándar en una sola jornada. Está diseñada para automatizar una parte importante del trabajo de albañilería.

La compañía señala en su página oficial que el robot ya demostró esta capacidad durante una demostración en Estados Unidos y que “en un solo día” completó las paredes de una vivienda en un solo turno. Su diseño combina un brazo telescópico, software de control y un sistema de estabilización que permite colocar cada bloque con precisión.

Un brazo de 32 metros guiado por láser

El sistema está instalado sobre un camiónpara facilitar su traslado hasta el lugar de construcción. Su brazo telescópico alcanza 32 metros, una longitud que permite levantar paredes de hasta tres pisos desde el borde de la carretera y colocar bloques a solo 50 milímetros de estructuras existentes. La máquina también puede realizar cortes de altura, inglete y hastial en los bloques cuando el diseño lo requiere.

El brazo telescópico de Hadrian X le permite colocar hasta 360 ladrillos por hora. Foto: FBR

“Este logro pone de relieve el potencial de la tecnología de FBR y el impacto positivo que puede tener en la industria de la construcción”, indica Fastbrick en su sitio web.

El sistema parte de un diseño digital que su software convierte en posiciones concretas para cada bloque. La tecnología Dynamic Stabilisation Technology (DST) corrige en tiempo real los movimientos y las vibraciones del equipo para mantener la precisión durante la colocación. Hadrian X puede trabajar con bloques de hasta 600 × 400 × 300 milímetros y 45 kilos, además de utilizar un adhesivo desarrollado por FBR.

Hasta 360 bloques por hora para levantar paredes

La velocidad máxima declarada por FBR alcanza los 360 bloques por hora. Con esa capacidad, la empresa sostiene que Hadrian puede completar las paredes internas y externas de una vivienda estándar de doble ladrillo en un solo día. El equipo operativo está compuesto por dos personas: un operador del robot y otro encargado del manipulador telescópico.

En su sistema Wall as a Service (WaaS), FBR señala que Hadrian ya ha colocado 168.853 bloques y construido 14.293 metros cuadrados de muros, con menos del 1% de desperdicio por obra, según las cifras que muestra actualmente la compañía.