En Dinamarca descubrieron el mayor tesoro de plata perteneciente a la época vikinga. Foto: Museos del Norte de Jutlandia

En Dinamarca descubrieron el mayor tesoro de plata perteneciente a la época vikinga. Foto: Museos del Norte de Jutlandia

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Un trabajo doméstico terminó con un hallazgo arqueológico extraordinario en Rebild, Dinamarca. Un propietario que preparaba el terreno para construir una terraza encontró por casualidad un tesoro de plata de la época vikinga con un peso total de 18,5 kilogramos. El conjunto, de unos 1.100 años de antigüedad, es el mayor tesoro de plata de este periodo conocido hasta ahora en el país.

El descubrimiento ocurrió durante la primavera de 2026, cuando el hombre retiraba hierba, piedras y grava. En medio de las labores, un objeto produjo un sonido extraño al entrar en contacto con sus herramientas. La sorpresa fue mayúscula al comprobar que bajo el suelo había cientos de piezas de plata.

"Debían ser solo unas horas de trabajo duro en el jardín para retirar la hierba, las piedras y la grava, pero resultó ser la mayor sorpresa de mi vida", relató el propietario, cuya identidad no fue revelada.

El hallazgo de 18,5 kilos de plata que sorprendió a los arqueólogos

Los especialistas recuperaron cerca de 700 objetos y fragmentos que forman parte del tesoro. El volumen de plata supera ampliamente al del anterior mayor hallazgo de este tipo en Dinamarca: es casi tres veces más grande que aquel conjunto, según un comunicado oficial.

Durante la época vikinga, las barras de plata representaban riqueza. Foto: Museos del Norte de Jutlandia

Una parte considerable permanecía dentro de un recipiente de arcilla. Allí aparecieron unos 320 objetos, mientras que otras piezas quedaron dispersas en la tierra cercana. Entre los elementos recuperados existen barras de plata, fragmentos y piezas de joyería.

El análisis también aporta pistas sobre la economía de aquella sociedad. Las barras, algunos brazaletes y otros trozos pueden clasificarse en determinados grupos de peso. Esta característica demuestra que la plata tenía una función económica concreta.

"El tesoro no solo está compuesto por objetos hermosos. La mayoría forma parte de un sistema de valor estructurado según el peso", explicó Torben Sarauw, responsable de patrimonio cultural de Museos del Norte de Jutlandia.

Monedas, brazaletes y un martillo de Thor entre los 700 objetos

Entre las piezas destacan 47 monedas completas y fragmentos de otras, además de brazaletes y un pequeño martillo de Thor. Este último objeto se relaciona con las creencias religiosas del mundo nórdico y constituye una muestra de la dimensión cultural del conjunto.

Las monedas también revelan los amplios contactos de la Dinamarca vikinga. El tesoro incluye dos monedas de plata anglosajonas acuñadas durante el reinado de Eduardo el Viejo, entre 899 y 924. Su presencia permite situar el depósito en el siglo X.

Las runas, que forman la palabra "Hutu", podrían representar un nombre. Foto: Museos del Norte de Jutlandia

También aparecen monedas islámicas, conocidas como dírhams. Su presencia, junto con las piezas procedentes de Inglaterra, evidencia conexiones comerciales con regiones muy alejadas de Escandinavia.

Una de las barras posee una inscripción rúnica que podría leerse como hutu. Los investigadores consideran que quizá corresponda a un nombre o a una marca relacionada con su propietario.

¿Por qué fue enterrado el mayor tesoro vikingo de Dinamarca?

El motivo por el que alguien ocultó semejante riqueza bajo tierra permanece sin resolver. Los especialistas plantean que pudo quedar cerca de un asentamiento vikingo, junto a una antigua ruta o en un sitio apartado elegido para ocultar los bienes.

Sin embargo, determinar la ubicación original y las circunstancias del depósito resulta difícil porque el lugar se encuentra dentro de una zona desarrollada. El tesoro será sometido a una evaluación en el Museo Nacional de Dinamarca.