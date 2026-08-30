La NASA envió 3300 abejas al espacio para hacer panales sin gravedad: desde chocar contra las paredes hasta construir una estructura de 200 cm

En 1984, la NASA realizó un experimento con abejas para conocer como trabajan sin gravedad. Foto: Gemini IA

En 1984, la NASA realizó un experimento con abejas para conocer como trabajan sin gravedad. Foto: Gemini IA

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En 1984, la NASA envió 3.301 abejas al espacio para comprobar qué ocurriría si estos insectos tenían que desenvolverse y construir sus característicos panales en condiciones de microgravedad. El viaje formó parte de la misión STS-41C y se prolongó durante siete días.

El objetivo no era solamente comprobar si podían sobrevivir al viaje. Los investigadores también querían observar cómo se comportaba una colonia cuando desaparecía la gravedad. Para ello, compararon el panal construido durante el vuelo con las estructuras que las abejas elaboran en la Tierra.

Las abejas viajaron junto a una reina, alimento y marcos de madera dentro de un módulo diseñado especialmente para el experimento, según la información oficial del experimento. Como los líquidos pueden formar gotas flotantes en microgravedad, recibieron una mezcla de azúcar, agua y agar como alimento. Cámaras instaladas en el módulo permitieron registrar sus movimientos para analizarlos posteriormente.

Las abejas tuvieron que aprender a volar en microgravedad

Aunque las abejas sobrevivieron al lanzamiento, algunas tuvieron dificultades para desplazarse en el interior del compartimento. Al intentar volar, chocaban contra sus paredes, aparentemente porque todavía no se habían adaptado a la ausencia de gravedad.

Abejas en el espacio, examinadas por James van Hoften, miembro de la tripulación del Challenger en 1984. Foto: NASA

Sin embargo, su comportamiento cambió con el paso de los días. Para el séptimo día de la misión, los insectos ya se habían acostumbrado a las nuevas condiciones y podían volar de un lugar a otro con mayor seguridad.

“Para el día 7, el panal estaba bien desarrollado y las abejas parecían haberse adaptado bastante bien a la gravedad cero. Ya no intentaban volar contra la parte superior de la caja. Muchas incluso volaban de un lugar a otro”, indicaron los investigadores.

Las grabaciones también mostraron que las abejas podían volar más rápido en condiciones de ingravidez que cuando se encuentran en la Tierra. Además, la mortalidad registrada durante el vuelo fue menor de lo esperado.

Construyeron un panal de 200 centímetros en el espacio

El resultado más llamativo llegó cuando los insectos comenzaron a construir. Durante los siete días de misión, las abejas elaboraron aproximadamente 200 centímetros de panal dentro del módulo.

La estructura no era idéntica a las fabricadas en la Tierra. Los investigadores observaron que las celdas construidas en microgravedad tenían un diámetro promedio menor y paredes más gruesas. Aun así, los insectos consiguieron crear celdas con una profundidad normal y utilizaron algunas para almacenar el jarabe de azúcar que recibían como alimento.

El experimento también permitió observar cómo una colonia podía organizar sus actividades al desaparecer una señal ambiental tan familiar como la gravedad. Los resultados apuntaron a que las abejas podían apoyarse en su capacidad de adaptación para coordinarse y continuar con sus tareas.

La reina, además, puso alrededor de 35 huevos durante el viaje. Sin embargo, ninguno llegó a eclosionar después del regreso a la Tierra y los investigadores no determinaron por qué ocurrió.

El módulo utilizado para albergar a la colonia, conocido como Bee Enclosure Module, medía 45,7 por 12,1 por 48,3 centímetros. Actualmente se encuentra expuesto en el Steven F. Udvar-Hazy Center, en Chantilly, Virginia, después de que Honeywell donara el equipo.