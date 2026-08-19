Arqueólogos descubren una calzada romana de 2.000 años de antigüedad que se escondía bajo una autopista en Alemania

Una excavación previa a la ampliación de la A8 en Alemania descubrió una ruta romana. Foto: Shutterstock

Una excavación previa a la ampliación de la A8 en Alemania descubrió una ruta romana. Foto: Shutterstock

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Arqueólogos que trabajan en los preparativos para la construcción de la A8 Albaufstieg, cerca de Drackenstein, en Baden-Württemberg, han descubierto unos 90 metros de calzada romana que cruza el futuro corredor de la autopista casi en ángulo recto. La ruta pertenecía a la Vía Alblimes, que conectaba Rottweil y Heidenheim an der Brenz a través de la Jura de Suabia.

Las excavaciones comenzaron en agosto de 2025 como parte de los trabajos arqueológicos previos a la construcción. Para el verano de 2026, los equipos habían desenterrado la carretera, además de tumbas, restos de edificios, monedas y otros objetos pertenecientes a diferentes períodos de ocupación.

"Los hallazgos arrojan luz sobre los orígenes, la importancia y el uso de una de las carreteras más antiguas de Baden-Württemberg", destacó René Wollenweber, de la Oficina Estatal para la Conservación de Monumentos de Baden-Württemberg.

Los constructores utilizaron piedra caliza blanca jurásica local para formar los cimientos cuidadosamente. Foto: René Wollenweber

Una calzada romana conectaba fuertes y asentamientos

El tramo de calzada que aún se conserva tiene unos cinco metros de ancho. Aunque la superficie original ha desaparecido, sus cimientos permanecen visibles. Los constructores romanos utilizaron piedra caliza blanca del Jurásico, obtenida de la roca erosionada de la Jura de Suabia, para construir la base de la ruta.

Urna funeraria de la Edad del Bronce Tardía hallada parcialmente bajo la calzada de Alblimes. Foto: Susanne Barthel, fodilus GmbH

Los investigadores creen que la calzada fue construida durante el reinado del emperador Vespasiano, en el siglo I d. C. Su función era conectar fuertes y asentamientos romanos a través de la meseta y formar parte de la infraestructura vinculada a la provincia de Germania Superior.

La propia geografía de la Jura de Suabia ayudó a definir su recorrido. Este corredor natural se extiende unos 200 kilómetros de largo y 45 kilómetros de ancho, desde las cataratas del Rin, cerca de Schaffhausen, hasta el Nördlinger Ries.

Las posiciones fronterizas romanas de Urspring y Donnstetten estaban conectadas mediante esta red. Durante más de un siglo, la Vía Alblimes atravesó un territorio situado entre las zonas bajo control romano y la Germania que permanecía fuera de sus dominios.

Por esta ruta circulaban soldados, viajeros y mercancías entre fuertes y asentamientos. La Oficina Estatal para la Conservación de Monumentos de Baden-Württemberg considera la Vía Alblimes una de las carreteras más antiguas conocidas del estado.

Las investigaciones realizadas durante los siglos XIX y XX ya habían documentado otros elementos de esta red de caminos y fortificaciones. Sin embargo, la excavación asociada a la A8 ha permitido estudiar un nuevo tramo de gran tamaño.

Los romanos construyeron sobre un antiguo paisaje de enterramientos

La calzada tampoco fue la primera huella de ocupación humana en este lugar. Los arqueólogos encontraron una urna funeraria de la Edad del Bronce Tardía parcialmente situada bajo la carretera romana.

Junto a ella apareció un alfiler de bronce con cabeza enrollada, también perteneciente a ese período. Los investigadores creen que pudo desplazarse cuando los romanos construyeron posteriormente la calzada sobre la antigua zona funeraria.

En otros puntos de la excavación aparecieron tumbas, trazas de viviendas y objetos principalmente de las Edades del Bronce y del Hierro. Estos descubrimientos apuntan a la presencia de un asentamiento celta cerca de Drackenstein mucho antes de la llegada de la infraestructura romana.

La superposición de estos restos permite reconstruir una larga historia de ocupación. Los ingenieros romanos no construyeron la carretera sobre un terreno sin uso, sino sobre un paisaje que había sido habitado, cultivado y utilizado durante generaciones.

Wollenweber explicó a SWR que el área representaba tierras cultivadas desde hacía mucho tiempo. Sobre la importancia de conservar y documentar estos vestigios, señaló: "La gente de la Jura de Suabia merece conocer su historia cultural".

Una posible estación romana podría encontrarse en la zona aún sin excavar

Los arqueólogos también han recuperado materiales de época romana, entre ellos un dupondio de bronce, una moneda cuyo valor equivalía a la mitad de un sestercio. En ella aparece la imagen parcialmente conservada de un emperador que los investigadores creen que podría ser Domiciano.

También se encontraron clavos de hierro procedentes del calzado utilizado por los soldados y viajeros romanos.

Los trabajos están siendo realizados por equipos especializados, entre ellos ArchaeoBW y fodilus, bajo la supervisión de la Oficina Estatal para la Conservación de Monumentos. Autobahn GmbH, a través de su filial del suroeste, encargó las investigaciones antes de que las obras de la nueva autopista alcanzaran el área arqueológica.

Hasta ahora se han investigado aproximadamente 4,6 hectáreas, cerca de dos tercios de toda la superficie prevista para la excavación.

La zona que todavía queda por estudiar resulta especialmente interesante. Allí existen indicios de una posible estación de carretera romana vinculada a la Vía Alblimes. Estos establecimientos ofrecían servicios a los viajeros y podían incluir espacios para cambiar caballos o reparar vehículos.

Por ahora, los arqueólogos no han confirmado que se trate de una estación romana. Las excavaciones continuarán hasta finales de 2026, mientras que la construcción del túnel de Drackenstein, parte del nuevo trazado de la A8 Albaufstieg, está prevista para comenzar en la primavera de 2027.