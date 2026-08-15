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Arqueólogos desenterraron una rara y misteriosa piedra rúnica en un yacimiento antiguo en las Islas Feroe

Junto a la piedra, se encontraron otros objetos, como fragmentos de una estatuilla de la Virgen María junto al niño Jesús.

Descubren una rara piedra rúnica en un yacimiento cristiano medieval. Foto: Helgi Michelsen
Descubren una rara piedra rúnica en un yacimiento cristiano medieval. Foto: Helgi Michelsen
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Los arqueólogos que realizaban excavaciones en el yacimiento medieval de Sondur, en la isla feroesa de Sandoy, descubrieron una piedra rúnica, lo que se suma a las crecientes pruebas de que el lugar pudo haber servido como centro de culto cristiano durante la Edad Media.

El objeto misterioso fue encontrado incrustado en el suelo de un edificio hallado durante las excavaciones de este año. Los descubrimientos de inscripciones rúnicas son muy raros en las Islas Feroe, lo que convierte este descubrimiento en uno de gran importancia arqueológica.

Los primeros análisis y el proceso de restauración de la piedra rúnica

Un examen preliminar realizado por los investigadores sugiere que parte de la inscripción ya podría ser legible. Para obtener una lectura más completa, se espera que un especialista en inscripciones rúnicas viaje al sitio a fines de agosto para realizar un estudio detallado del objeto.

Estatua de María y el Niño Jesús. Foto: Helgi Michelsen

Estatua de María y el Niño Jesús. Foto: Helgi Michelsen

Debido a que el artefacto había permanecido sumergido en agua durante siglos, los expertos lo retiraron de la excavación y lo trasladaron al Museo Nacional de las Islas Feroe, donde será sometido a procesos de estabilización y conservación antes de su posterior análisis.

Las piedras rúnicas cumplían diversas funciones, como inscripciones en memoria de los difuntos y registros de viajes históricos. En algunos casos, estas piedras monumentales también servían como símbolos de estatus para familias adineradas o como marcadores de tierras u otros bienes que poseían.

Aunque se cree que estos antiguos marcadores estaban decorados con colores brillantes en el momento de su creación, hoy en día los objetos parecen desnudos, ya que la pintura que una vez los adornó se ha desgastado después de muchos siglos.

El yacimiento de Sondur y su función religiosa

La piedra rúnica es uno de los varios grandes hallazgos realizados durante la excavación. Los arqueólogos también recuperaron fragmentos de una pequeña estatuilla que representa a la Virgen María con el Niño Jesús, junto con una pequeña lámpara que habría sido utilizada para quemar aceite o velas.

En conjunto, los descubrimientos respaldan la interpretación de que el edificio excavado funcionaba como una casa de oración medieval. La estructura está alineada en un eje este-oeste, con su entrada ubicada en el extremo occidental, una disposición común en las capillas y casas de oración medievales de las Islas Feroe.

La piedra rúnica será sometida ahora a un proceso de conservación y análisis epigráfico, que los arqueólogos esperan que proporcione nueva información sobre el uso de la escritura rúnica y el desarrollo del cristianismo en las Islas Feroe durante el período medieval.

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