Científicos encuentran microplásticos en los mejillones y caracoles de aguas profundas del Pacífico

Un nuevo estudio ha encontrado partículas de microplástico en casi todos los mejillones y caracoles del oceáno Pacífico e Índico. Foto: Pixabay

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Un equipo internacional de investigadores encontró microplásticos en casi todos los mejillones y caracoles de aguas profundas que analizó durante un estudio realizado en respiraderos hidrotermales del océano Pacífico y del océano Índico. Los resultados, publicados en Water Research, muestran que incluso algunos de los ambientes más aislados del planeta ya presentan señales de la contaminación causada por las actividades humanas.

Los científicos examinaron 12 ejemplares pertenecientes a cuatro especies distintas y detectaron partículas de plástico en 11 de ellos, lo que equivale al 92% de las muestras. Los animales vivían a unos 2.000 metros de profundidad, cerca de chimeneas hidrotermales que expulsan agua extremadamente caliente y rica en minerales desde el interior de la corteza terrestre. El hallazgo aporta nuevas evidencias sobre el alcance de la contaminación por plásticos y abre interrogantes sobre sus posibles efectos en los ecosistemas marinos profundos.

¿Cómo llegaron los microplásticos hasta las profundidades del océano?

Los investigadores explican que el viaje de los microplásticos hasta el fondo del océano comienza en la superficie. Aunque el plástico suele flotar, con el tiempo microorganismos y algas se adhieren a su superficie y aumentan su peso. A ese proceso se suma el material orgánico, como las heces de peces y del zooplancton, que favorece su descenso hacia las profundidades.

Una vez cerca del lecho marino, las corrientes submarinas y los cañones oceánicos concentran estas partículas en determinadas zonas. Según la coautora del estudio, Se-Joo Kim, "una vez que llegan allí, permanecen". La investigadora explicó que la falta de luz, calor y oxígeno reduce de forma considerable los procesos químicos que degradan el plástico. "Todo lo que alcanza el fondo marino se acumula durante períodos mucho más largos que una vida humana", señaló.

El estudio también encontró diferencias entre las especies analizadas. En los caracoles de aguas profundas aparecieron mayores concentraciones de microplásticos en el aparato digestivo, posiblemente porque se alimentan de las biopelículas bacterianas que cubren las chimeneas hidrotermales. En cambio, los mejillones presentaron una distribución más uniforme de las partículas entre las branquias y los órganos digestivos debido a su forma de alimentación mediante filtración del agua.

Una compleja expedición para estudiar la vida a 2.000 metros de profundidad

Las muestras procedieron de dos expediciones científicas realizadas entre 2016 y 2019. La primera tuvo lugar en la cuenca Norte de Fiyi, en el Pacífico suroccidental, mientras que la segunda se desarrolló en el océano Índico. En cada misión, el equipo utilizó un vehículo submarino operado a distancia para capturar cuidadosamente los organismos que habitaban alrededor de los respiraderos hidrotermales.

El trabajo exigió un protocolo extremadamente riguroso para evitar cualquier contaminación externa. Cada ejemplar se envolvió inmediatamente en papel de aluminio y se congeló a -80 °C. Más tarde, en el laboratorio, los especialistas emplearon ropa de algodón, herramientas esterilizadas y recipientes de vidrio, además de evitar materiales plásticos durante todo el proceso de análisis.

La contaminación en los océanos del planeta

La investigación representa la primera comparación de contaminación por microplásticos en animales de aguas profundas procedentes de dos océanos distintos. Los ejemplares del océano Índico presentaron hasta 14,7 veces más microplásticos que los recolectados en el Pacífico suroccidental. Los autores plantean que esta diferencia podría relacionarse con la gran cantidad de residuos plásticos que llegan al Índico desde las costas y los ríos, además del efecto de los monzones sobre el transporte de contaminantes.

La bioquímica Ana Carolina Ronda, del Instituto Argentino de Oceanografía y ajena al estudio, considera que aún no existe una relación directa entre la cantidad de plástico presente en la superficie y la acumulada en el fondo marino. "¿Realmente se debe a las descargas en esa zona o esos microplásticos llegan desde otro lugar?", planteó en Mongabay. La especialista también destacó la necesidad de determinar si estas partículas alteran el funcionamiento biológico de los animales de aguas profundas. "Estos resultados abren muchas preguntas nuevas", afirmó.