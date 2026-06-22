Un equipo de científicos peruanos y chilenos descubrió la lagartija Liolaemus wasara en los áridos ecosistemas de Tacna, una especie que habita en desiertos y lomas costeras del sur del Perú. | Foto: Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann

Un equipo de científicos peruanos y chilenos descubrió la lagartija Liolaemus wasara en los áridos ecosistemas de Tacna, una especie que habita en desiertos y lomas costeras del sur del Perú. | Foto: Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann

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Un equipo de científicos peruanos y chilenos descubrió una nueva especie de reptil en los áridos ecosistemas de la región de Tacna. La lagartija, identificada como Liolaemus wasara, habita en zonas desérticas y lomas costeras del sur del país. Este hallazgo estuvo liderado por la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann (UNJBG), en colaboración con la Universidad de Tarapacá.

Esa criatura representa un aporte relevante para la herpetología regional, aunque todavía afronta un proceso de descripción formal para su publicación científica. Los investigadores precisaron que el éxito de la búsqueda refuerza la idea de que los desiertos del extremo sur del Perú albergan fauna aún poco estudiada, capaz de sorprender a la comunidad científica internacional.

La nueva especie de lagartija recibe el nombre de Wasara, palabra de origen aymara que significa “tierra seca” o “desierto”. Foto: Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann

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¿Qué características tiene la nueva lagartija descubierta en el desierto de Tacna?

El reciente hallazgo del reptil en los ecosistemas áridos de Locumba y Sama enriquece el registro biológico del sur peruano. Este animal posee una longitud aproximada de 11 centímetros y habita en zonas desérticas específicas. El investigador de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann (UNJBG), Juan Pablo Franco León, explicó que el nombre de la especie rinde homenaje a su entorno: "Wasara significa tierra seca o desierto", detalló el especialista.

La identificación en campo de ese ejemplar se facilita gracias a pequeños puntos azulados distribuidos en su dorso. El espécimen pertenece al género Liolaemus, un grupo de saurios sudamericanos famoso por su notable capacidad de adaptación a climas extremos. Dicha particularidad morfológica resulta crucial para los científicos que estudian la fauna local.

El reptil fue localizado en los tilanciales de Locumba y Sama, en Tacna. Foto: Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann

El descubrimiento ocurrió en los "tilanciales", un tipo de vegetación de lomas donde la flora sobrevive con escasa agua. De acuerdo con los expertos, estas áreas funcionan como un refugio biológico indispensable para proteger animales endémicos. La conservación de este espacio natural garantiza la supervivencia de poblaciones poco documentadas en la región tacneña.

¿Por qué el descubrimiento de la lagartija Liolaemus wasara revoluciona la ciencia en Tacna?

El diminuto reptil posee una longitud inferior a la palma de un adulto promedio. Esa proporción confirma que es un espécimen de reducido tamaño, adaptado para desplazarse entre las rocas, la arena y la vegetación dispersa del desierto tacneño.

Liolaemus Wasara se encuentra en proceso de descripción y publicación en revistas científicas especializadas para su reconocimiento formal. Foto: Radio UNO

Este hallazgo biológico amplía el registro de especies endémicas en el sur del Perú y evidencia la gran biodiversidad de los ecosistemas áridos. Investigadores de la UNJBG señalan que esos ambientes aún "conservan especies desconocidas para la ciencia", un hecho que abre nuevas líneas de estudio y conservación en la región.

Especialistas advierten que tales ecosistemas sufren una severa fragilidad ante la expansión urbana y la alteración del territorio. Por ello, la identificación de la lagartija refuerza la urgencia de aplicar medidas de protección para preservar los desiertos costeros como reservorios de vida únicos en el mundo.