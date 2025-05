Un equipo de paleontólogos liderado por la Universidad Marshall en Virginia Occidental, Estados Unidos, identificó una nueva especie de elasmosaurio con características nunca antes vistas. El ejemplar, que vivió hace 85 millones de años, recibió el nombre de Traskasaura sandra y fue hallado en Columbia Británica, donde los restos fósiles habían permanecido como un misterio durante décadas.

Este descubrimiento no solo resuelve un enigma científico de larga data, sino que también aporta datos clave sobre la fauna marina del Mesozoico en el noroeste del Pacífico. Con 12 metros de largo y una extraña combinación de rasgos primitivos, este reptil representa un hallazgo crucial para la paleontología marina.

El nuevo espécimen fue descrito en la prestigiosa revista Journal of Systematic Paleontology como un género completamente distinto de los elasmosaurios conocidos. La criatura, bautizada como Traskasaura sandra, se distingue por sus dientes gruesos y un estilo de caza poco común, lo que evidencia una adaptación única dentro de los reptiles marinos extintos.

F. Robin O’Keefe, autor principal del estudio y profesor de la Universidad Marshall, detalló que "los fósiles de plesiosaurios han sido conocidos durante años en la Columbia Británica, pero la identidad del animal seguía siendo un enigma, incluso después de que fuera declarado fósil provincial en 2023". La investigación liderada por su equipo permitió finalmente descifrar la especie, lo que marca un avance significativo en el conocimiento sobre la fauna marina prehistórica.

Entre los elementos que convierten a Traskasaura sandra en un espécimen excepcional se encuentran:

Aunque los fósiles de esta criatura ya estaban documentados en colecciones científicas, nunca se había logrado establecer su origen exacto hasta ahora. El estudio utilizó técnicas avanzadas de análisis morfológico para compararlo con otros elasmosaurios y demostró que Traskasaura sandra no encaja en ninguna de las categorías previamente definidas.

Este hallazgo tiene implicaciones clave para la ciencia. Según los investigadores, demuestra que la región del noroeste del Pacífico, actualmente reconocida por su biodiversidad marina, también fue hogar de reptiles marinos únicos durante el Mesozoico. La confirmación de este reptil en las aguas de lo que hoy es Columbia Británica amplía el mapa fósil del hemisferio norte.

El esqueleto del animal encontrado. Foto: The Courtenay and District Museum and Paleontology Center