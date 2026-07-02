Unas tumbas de 5.000 años de antigüedad guardarían los secretos del origen de las pirámides de Giza

Las pirámides son las estructuras más emblemáticas del antiguo Egipto. Foto: Wikimedia

Las pirámides son las estructuras más emblemáticas del antiguo Egipto. Foto: Wikimedia

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Dos tumbas de unos 5.000 años de antigüedad, descubiertas recientemente en Egipto, podrían aportar nuevas pistas sobre el origen de la arquitectura que siglos más tarde daría forma a las emblemáticas pirámides de Giza. Los hallazgos, realizados en el yacimiento arqueológico de Jabal al-Tayr, han permitido a los investigadores examinar estructuras funerarias selladas durante milenios.

Las tumbas fueron encontradas por un equipo del Consejo Supremo de Antigüedades en la gobernación egipcia de Minya. Según los arqueólogos, estos enterramientos pertenecen al Periodo Dinástico Temprano y ofrecen información sobre la evolución de las construcciones funerarias antes del surgimiento de las grandes pirámides.

Un hallazgo que ayuda a reconstruir la evolución de las tumbas egipcias

Aunque las pirámides de Giza son el símbolo más reconocido del antiguo Egipto, la tradición de construir tumbas comenzó mucho antes. El faraón Narmer, considerado el primer gobernante de un Egipto unificado, llegó al poder al inicio del Periodo Dinástico Temprano, varios siglos antes de que se levantaran las pirámides.

VVista de las estructuras descubiertas. Foto: Ministerio de Turismo y Antigüedades

Las primeras tumbas aparecieron miles de años antes de la construcción de estos monumentos. Hacia el año 3100 a. C., consistían en fosas sencillas revestidas con ladrillos y cubiertas con yeso. Más adelante, durante la Primera Dinastía, comenzaron a edificarse sepulcros más grandes para la realeza en Abidos y para los nobles en Saqqara.

Estas estructuras mantenían cámaras funerarias subterráneas, pero incorporaban además mastabas, edificaciones situadas sobre la superficie que servían para almacenar objetos funerarios y reflejaban la posición social del difunto.

Similitudes con la tumba de otro faraón

Las dos tumbas descubiertas en Jabal al-Tayr presentan características muy parecidas a la tumba del faraón Hor-Den, construida alrededor del año 2950 a. C. en Abidos. De acuerdo con el artículo, la tumba de Hor-Den fue la más grande de la Primera Dinastía e incluía un anexo ceremonial, dos amplias salas de almacenamiento y otras 133 cámaras alrededor de la cámara funeraria principal.

Restos encontrados en el yacimiento arqueológico en Egipto. Foto: Ministerio de Turismo y Antigüedades

Los arqueólogos consideran que las semejanzas entre ambas construcciones podrían indicar que este estilo arquitectónico comenzó a extenderse por distintas regiones de Egipto incluso antes de que el norte y el sur estuvieran unificados.

Uno de los aspectos que más llamó la atención durante la excavación fue la forma en que se construyeron los muros de la primera tumba. Su base era más ancha y gruesa, mientras que las paredes se hacían progresivamente más delgadas hacia la parte superior, una técnica que sugiere que sus constructores comprendían cómo distribuir el peso de la estructura.

Las técnicas que pudieron influir en las pirámides

Aunque quienes levantaron estas tumbas nunca imaginaron las futuras pirámides, el artículo señala que pudieron sentar las bases de los conocimientos arquitectónicos que harían posible esas construcciones monumentales.

Vista general de las estructuras descubiertas. Foto: Ministerio de Turismo y Antigüedades

Las mastabas se edificaban con ladrillos de adobe o piedra. En el caso de las tumbas de Jabal al-Tayr, fueron levantadas con bloques de piedra transportados hasta el lugar por los trabajadores.

Parte de los bloques de la primera tumba fueron retirados posteriormente, posiblemente para reutilizarlos en otras construcciones. Sin embargo, los restos conservados permitieron identificar marcas de óxido producidas durante el corte y el tallado de la piedra.

Además, los investigadores encontraron refuerzos de madera en los muros. Algunos sostenían secciones individuales de las paredes, mientras que otros recorrían toda su longitud. La segunda tumba permaneció con la mayoría de sus bloques originales en su lugar, lo que podría proporcionar nuevos datos conforme avancen las investigaciones.

El sitio también conserva entierros de distintas épocas

Las excavaciones en Jabal al-Tayr también sacaron a la luz enterramientos predinásticos con restos humanos, en su mayoría esqueletizados, que estaban colocados en posición encogida y envueltos en esteras vegetales.

Junto a ellos aparecieron recipientes de cerámica con bordes negros, un rasgo característico de los periodos Naqada II y Naqada III, anteriores a la Primera Dinastía.

Asimismo, los arqueólogos identificaron enterramientos correspondientes al Periodo Tardío que aún conservaban restos de ataúdes de madera, lo que indica que el lugar fue utilizado como cementerio durante diferentes etapas de la historia del antiguo Egipto.

Mientras continúan las excavaciones, el Ministerio de Turismo señaló en una publicación en Facebook que "Se está trabajando en el sitio para revelar más de sus secretos", una labor que podría aportar nuevos hallazgos sobre los orígenes de la arquitectura funeraria egipcia.