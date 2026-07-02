Un hallazgo “único en la vida”: arqueólogos descubren estatuas romanas de 1.700 años de antigüedad

Las estatuas representan a individuos no identificados del antiguo mundo grecorromano. Foto: Autoridad de Antigüedades de Israel

Las estatuas representan a individuos no identificados del antiguo mundo grecorromano. Foto: Autoridad de Antigüedades de Israel

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Un equipo de arqueólogos descubrió dos estatuas romanas de mármol con aproximadamente 1.700 años de antigüedad durante unas excavaciones realizadas cerca de Binyamina, en Israel. El hallazgo se produjo mientras se desarrollaban trabajos preparatorios para la construcción de una línea ferroviaria costera de alta velocidad, según informó la Autoridad de Antigüedades de Israel (IAA).

Las esculturas aparecieron dentro del pozo de recolección de vino de un lagar de época romanobizantina. De acuerdo con los directores de la excavación, Eliran Oren y Avishag Reiss, las figuras estaban cuidadosamente colocadas boca abajo, lo que sugiere que fueron ocultadas de manera deliberada cuando el lagar dejó de utilizarse.

'Este es un descubrimiento único en la vida', afirmaron los expertos en un comunicado. 'Fue totalmente inesperado, pero, curiosamente, los grandes hallazgos siempre aparecen el último día de la excavación'.

Una inscripción en griego podría revelar la identidad de una de las figuras

El especialista de la IAA en la región de Cesarea, Peter Gendelman, explicó que se trata del primer descubrimiento de este tipo en aproximadamente tres décadas. Una de las esculturas conserva una inscripción en griego con el nombre 'Licurgo', un detalle que podría ayudar a identificar al personaje representado.

Los descubrimientos fueron descritos como "simplemente maravillosos". Foto: Autoridad de Antigüedades de Israel

'Es posible que esta estatua resulte ser una de estas dos figuras históricas, pero nuestra investigación apenas comienza', afirmó Gendelman.

Según el experto, las posibilidades son que represente a Licurgo de Esparta o a Licurgo de Atenas. Mientras tanto, los investigadores continúan analizando ambas esculturas para determinar con precisión a quién representan.

Gendelman añadió que, durante la época romana, este tipo de esculturas solía decorar edificios públicos o las residencias de ciudadanos adinerados que buscaban 'conectarse con el mundo cultural y espiritual de la Antigüedad'.

El momento del descubrimiento sorprendió incluso a los arqueólogos

Michael Sorotskin, arqueólogo de la IAA que participó en la excavación, calificó el hallazgo como 'simplemente maravilloso'.

'Mientras excavábamos el lagar, algo sobresalía del suelo y los trabajadores me llamaron', relató Sorotskin. 'Había la sensación de que estábamos a punto de descubrir algo que realmente no debería estar allí'.

La villa excavada que probablemente perteneció a un residente adinerado de Cesarea, donde se encontraron las dos esculturas. Foto: Autoridad de Antigüedades de Israel

En un primer momento, el equipo creyó que el objeto correspondía a una pieza de cerámica común. Sin embargo, la sorpresa llegó poco después.

'De repente vimos que no era una pieza habitual; era mármol', recordó. 'Luego, poco a poco, las dos estatuas fueron apareciendo. Todavía me cuesta encontrar las palabras adecuadas'.

Por su parte, Oren y Reiss destacaron que los hallazgos arqueológicos más importantes suelen producirse cuando menos se esperan.

'Fue muy inesperado, pero, de alguna manera, los descubrimientos realmente grandes siempre aparecen el último día de la excavación', comentaron.

Las estatuas podrían haber decorado una lujosa villa romana

Las evidencias arqueológicas indican que las esculturas podrían haber formado parte de una residencia privada de alto nivel en la zona.

Gendelman explicó que el hallazgo de los restos de unos baños romanos cerca del lugar refuerza la posibilidad de que ambas estatuas adornaran una suntuosa villa perteneciente a un acaudalado habitante de la cercana Cesarea.

Actualmente, el equipo de la Autoridad de Antigüedades de Israel realiza un cuidadoso proceso de limpieza y conservación de las dos esculturas. Una vez concluido ese trabajo, los investigadores continuarán con los análisis para determinar de forma definitiva qué personajes de la Antigüedad representan.