Arqueólogos descubren en Escocia un antiguo círculo subterráneo que podría ser un monumento similar a Stonehenge

Un antiguo círculo que se cree que data de la Edad de Bronce en Machrie Moor, Escocia. Foto: Scotland off the Beaten Track

Un antiguo círculo que se cree que data de la Edad de Bronce en Machrie Moor, Escocia. Foto: Scotland off the Beaten Track

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Un equipo de arqueólogos descubrió indicios de un posible círculo de piedras o postes de madera oculto bajo una turbera en Machrie Moor, uno de los paisajes prehistóricos más importantes de Escocia. El hallazgo sumaría un nuevo monumento a este complejo ceremonial, conocido por sus círculos megalíticos y estructuras rituales que datan de entre aproximadamente 3500 y 1500 a. C.

La posible estructura fue localizada bajo la superficie de Machrie Moor, en la isla escocesa de Arran, un lugar célebre por sus imponentes piedras erguidas, monumentos funerarios y sitios ceremoniales. Los investigadores de Historic Environment Scotland detectaron el círculo mediante equipos de prospección geofísica para registrar sutiles cambios magnéticos en el subsuelo sin alterar los restos arqueológicos.

Un paisaje ceremonial con nuevos secretos

El descubrimiento surgió durante un estudio diseñado para evaluar la eficacia de los instrumentos arqueológicos modernos en paisajes cubiertos por turba. Sin embargo, el proyecto terminó revelando un inesperado círculo subterráneo.

Un investigador utiliza equipos para detectar anomalías bajo la turba en Machrie Moor, Escocia. Foto: Historic Environment Scotland

"Sabemos que todavía queda mucha arqueología por descubrir en Machrie Moor, pero el hallazgo de un nuevo círculo superó por completo nuestras expectativas", afirmó Nick Hannon, gerente sénior de registro patrimonial de Historic Environment Scotland, en un comunicado publicado el 30 de junio.

Aunque Stonehenge es el círculo prehistórico más famoso del mundo, forma parte de un conjunto de cientos de monumentos similares construidos durante el Neolítico y la Edad del Bronce en Gran Bretaña y Europa continental.

Machrie Moor es considerado uno de los paisajes ceremoniales mejor conservados de este tipo y, desde la década de 1980, los arqueólogos han identificado allí seis monumentos ceremoniales.

La investigación también permitió obtener nuevos datos sobre algunos de los monumentos ya conocidos. En el denominado Machrie Moor Circle 2, por ejemplo, el equipo detectó un conjunto de anomalías que sugiere que originalmente el círculo pudo haber estado formado por 14 piedras, en lugar de las siete u ocho que se habían reconstruido anteriormente.

Excavación del Círculo 11, correspondiente a la excavación de 1985. El Círculo 11 ha sido datado en la Edad de Bronce. Foto: Historic Environment Scotland

Además, los investigadores observaron que estas estructuras comparten una orientación llamativa: están orientadas hacia una abertura situada en la cabecera del cercano valle de Machrie Glen, por donde habría salido el Sol durante el solsticio de verano. Esta disposición sugiere que las observaciones astronómicas pudieron desempeñar un papel importante en las ceremonias realizadas en el lugar.

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Las anomalías magnéticas revelan un posible monumento

A diferencia de los círculos ya conocidos, la nueva estructura detectada aún no ha sido excavada. Su identificación se basó en un anillo de anomalías magnéticas, pequeñas alteraciones en el suelo que suelen indicar la presencia de elementos arqueológicos, como fosas o agujeros donde antiguamente se colocaban postes.

Según el informe de la prospección, la estructura está compuesta por 12 anomalías circulares similares a fosas, distribuidas en un círculo de aproximadamente 28 metros de diámetro. Cada una está separada por aproximadamente 6,5 metros y existen dos espacios inusualmente amplios que, según los investigadores, podrían corresponder a la ubicación de otros dos hoyos ya desaparecidos por el paso del tiempo. De ser así, el monumento habría contado originalmente con 14 postes o piedras erguidas.

"No hay indicios de que ninguna de estas anomalías contenga una piedra", señalaron los investigadores en el informe, por lo que el círculo pudo haber sido construido con postes de madera o con piedras que posteriormente fueron retiradas.

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Un monumento que podría tener el mismo origen que otros círculos de Machrie Moor

Excavaciones anteriores ya habían demostrado que varios de los círculos de piedra de Machrie Moor fueron construidos inicialmente como círculos de madera y que, hacia el 2000 a. C., los postes fueron reemplazados por piedras.

Con el paso del tiempo, algunos de estos monumentos también albergaron cremaciones humanas y enterramientos, lo que sugiere que su función fue cambiando a lo largo de los siglos.

"Es probable que el círculo recién descubierto date de un período similar al de los otros círculos que aún permanecen en pie", señalaron representantes de Historic Environment Scotland en el comunicado.