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Ciencia

Científicos registran a dos ballenas jorobadas con un récord de migración entre Brasil y Australia

Los investigadores observaron a los ejemplares nadando entre ambos países y confirmaron el desplazamiento más largo jamás registrado para esta especie.

Los científicos avistaron ballenas jorobadas que realizaron travesías separadas batiendo récords. Foto: Pacific Whale Foundation
Los científicos avistaron ballenas jorobadas que realizaron travesías separadas batiendo récords. Foto: Pacific Whale Foundation
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Dos ballenas jorobadas realizaron grandes travesías entre las costas de Australia y Brasil, una distancia de casi 15.000 kilómetros. Los investigadores identificaron a ambos ejemplares gracias a las marcas únicas presentes en sus colas, un rasgo que permitió confirmar que cada uno cambió de una manada reproductiva a otra ubicada al otro lado del hemisferio sur.

El hallazgo fue publicado en la revista Royal Society Open Science y se basa en el análisis de más de 19.000 fotografías recopiladas durante cuatro décadas por equipos científicos y colaboradores. Para los especialistas, estos desplazamientos desafían la idea de que las poblaciones reproductivas de ballenas jorobadas permanecen prácticamente aisladas.

Imagen de una ballena jorobada que realizó un viaje récord entre sus zonas de reproducción. Foto: Pacific Whale Foundation

Imagen de una ballena jorobada que realizó un viaje récord entre sus zonas de reproducción. Foto: Pacific Whale Foundation

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Científicos identifican ballenas cruzando los océanos

El estudio reunió imágenes captadas durante las últimas cuatro décadas en distintas regiones del planeta. Los investigadores utilizaron un sistema de reconocimiento que comparó los patrones de color y los bordes irregulares de las colas de las ballenas, una característica tan distintiva como una huella dactilar. Gracias a esta tecnología, lograron identificar a dos individuos fotografiados en años diferentes, tanto en las zonas de reproducción del este de Australia como en Brasil.

Tres ballenas jorobadas migrando a lo largo de la costa este de Australia. Foto: Pacific Whale Foundation

Tres ballenas jorobadas migrando a lo largo de la costa este de Australia. Foto: Pacific Whale Foundation

Aunque las imágenes permitieron confirmar el origen y el destino de cada ejemplar, los científicos no pudieron reconstruir el recorrido exacto entre ambos puntos. Aun así, el registro confirmó que uno de los animales superó el anterior récord documentado para una ballena jorobada, que correspondía a un ejemplar identificado entre Colombia y Zanzíbar.

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¿Por qué este viaje récord cambia lo que se sabía sobre las ballenas jorobadas?

Estos mamíferos suelen seguir rutas migratorias que aprenden de sus madres. Durante los meses cálidos se alimentan de kril y peces pequeños, mientras que en invierno buscan aguas tropicales para reproducirse. Por ese motivo, los intercambios entre distintas poblaciones reproductivas se consideran poco frecuentes.

Stephanie Stack, coautora del estudio e integrante de la Pacific Whale Foundation, explicó que el descubrimiento de dos individuos capaces de cruzar entre Australia y Brasil pone en duda el grado de separación que los científicos atribuían a estas poblaciones. Además, el trabajo aporta una herramienta valiosa para comprender cómo responderán estos mamíferos al cambio climático, ya que el aumento de la temperatura de los océanos podría modificar la distribución del kril y alterar las zonas donde encuentran alimento y se reproducen.

Stack dijo: "El hallazgo de no una, sino dos personas que han cruzado entre Australia y Brasil pone en entredicho lo que creíamos saber sobre cuán separadas están realmente estas poblaciones".

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