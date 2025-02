Científicos de Inglaterra descubren posible vínculo entre los terremotos y la extracción de petróleo

A lo largo de los siglos, los terremotos han provocado efectos devastadores en la humanidad. Debido a esto, los científicos han realizado esfuerzos constantes para comprenderlos y anticipar su ocurrencia. En ocasiones, algunas regiones de la Tierra experimentan más impacto que otras.

Un ejemplo de esto ocurrió en Surrey, en el sur de Inglaterra, entre los años 2018 y 2019. Durante ese tiempo, más de 100 pequeños terremotos fueron percibidos por sus habitantes. A pesar de que, teóricamente, la magnitud de estos eventos no debería haber causado mayores daños, varios residentes informaron la aparición de grietas y otros daños en sus hogares.

¿Cómo se halló el posible vínculo entre los terremotos y la extracción de petróleo?

La región de Surrey no había experimentado eventos sísmicos significativos en varias décadas, lo que despertó la curiosidad de Matthew Fox, científico de la University College London (UCL). Por esta razón, decidió liderar el estudio titulado 'Were the Newdigate Earthquakes, Southern England, of 2018–2019 triggered by oil extraction?', con el objetivo de investigar si los terremotos fueron ocasionados por la actividad de la planta petrolera en la zona de Horse Hill.

Para llevar a cabo la investigación, los científicos realizaron más de un millón de simulaciones, hallando una coincidencia temporal entre el bombeo de petróleo y la ocurrencia de los temblores.

Fox explicó en el informe publicado en 'Geological Magazine': "Nuestro estudio sugiere que existe una relación entre los terremotos y la extracción de petróleo en Horse Hill, pero no podemos descartar que esta conexión sea simplemente una coincidencia".

Los investigadores pidieron la instalación de sistemas de monitoreo sísmico en zonas cercanas a explotaciones petroleras. Foto: difusión

¿De qué manera afecta la extracción de petróleo al interior de la tierra?

Desde hace tiempo, los científicos investigan cómo la extracción de fluidos del subsuelo puede alterar el equilibrio geológico y, en ciertos casos, provocar terremotos. Este tema ha generado intensos debates entre las empresas y los grupos ecologistas, aunque parece haber una explicación científica bastante precisa.

Cuando el petróleo es extraído de grandes profundidades, la presión en los poros de la roca disminuye, lo que puede causar tensiones que se liberan en forma de pequeños temblores.

Asimismo, el doctor Fox y su equipo demostraron que estas alteraciones no siempre se manifiestan de inmediato. En otras palabras, ciertos tipos de roca pueden transmitir estos cambios en pocas horas, aunque en algunos casos los efectos no se perciben, sino hasta meses después.

El condado de Surrey sufrió, entre los años 2018 y 2019, más de 100 pequeños terremotos. Foto: difusión

¿Las industrias petroleras son responsables de los terremotos?

El estudio liderado por el doctor Fox ha generado controversia debido a que aún no se puede afirmar de manera definitiva que los terremotos sean exclusivamente el resultado de la actividad petrolera, o si, por el contrario, se trata de una mera coincidencia.

Ante esta incertidumbre, los investigadores han solicitado la instalación de sistemas de monitoreo sísmico en áreas cercanas a las explotaciones petroleras. Esto permitiría detectar patrones sísmicos en el futuro y mejorar la comprensión sobre las posibles relaciones entre la extracción de petróleo y la actividad sísmica.

Por otro lado, la empresa responsable de la explotación del yacimiento de Horse Hill ha rechazado cualquier vínculo entre sus operaciones y los terremotos registrados. No obstante, en octubre de 2024, las autoridades locales tomaron la decisión de revocar el permiso otorgado a la compañía para continuar con las perforaciones en Surrey.