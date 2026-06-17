¿Te imaginas enviar tu nombre al espacio? La NASA revela cómo puedes obtener tu pase de abordaje gratis

La NASA abre convocatoria global para que cualquier persona envíe su nombre al espacio con el nuevo Telescopio Espacial Nancy Grace Roman, lanzado en 2026. | Foto: NASA/Difusión/Composición LR

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La NASA abrió una convocatoria global que permitirá a cualquier persona enviar su nombre al espacio a bordo del Telescopio Espacial Nancy Grace Roman, una de las misiones científicas más ambiciosas de los próximos años. La iniciativa es gratuita y ofrece a los participantes una tarjeta de embarque digital personalizada que acredita su inclusión en el proyecto.

El anuncio ha despertado el interés de miles de personas alrededor del mundo, ya que sus nombres viajarán almacenados en una tarjeta SD integrada al observatorio espacial. El lanzamiento del telescopio está previsto para el 30 de agosto de 2026 desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, a bordo de un cohete Falcon Heavy de SpaceX.

Cómo enviar tu nombre al espacio con la NASA

La agencia espacial estadounidense habilitó un sencillo proceso de inscripción para quienes deseen participar en esta experiencia simbólica. Los interesados deben ingresar al portal oficial habilitado por la NASA, completar un formulario con su nombre, apellido y correo electrónico y, posteriormente, descargar una tarjeta de embarque digital personalizada.

Una vez registrado, el nombre quedará incluido en una base de datos que será cargada en una memoria SD conectada al Telescopio Espacial Nancy Grace Roman antes de su despegue. La participación no tiene costo y está disponible para usuarios de cualquier país.

El telescopio que explorará miles de millones de galaxias

La misión Nancy Grace Roman lleva el nombre de la primera astrónoma jefe de la NASA, conocida como la “madre del Telescopio Espacial Hubble”. Este nuevo observatorio contará con un campo de visión al menos 100 veces mayor que el del Hubble, lo que le permitirá capturar imágenes panorámicas del universo con un nivel de detalle sin precedentes.

Durante su vida útil, los científicos esperan que el telescopio estudie la luz proveniente de aproximadamente mil millones de galaxias, con lo que contribuirá a responder algunas de las preguntas más importantes sobre la evolución del cosmos.

Una misión clave para el futuro de la astronomía

Además de observar galaxias distantes, el telescopio Roman tendrá la capacidad de estudiar exoplanetas, analizar discos de formación planetaria y profundizar en fenómenos relacionados con la energía oscura. Para lograrlo, utilizará sensores infrarrojos de última generación basados en tecnologías desarrolladas para los telescopios Hubble y James Webb, aunque con una capacidad mucho mayor para abarcar amplias regiones del espacio.

La NASA considera que esta misión revolucionará la observación astronómica gracias a sus imágenes profundas, nítidas y panorámicas, que ofrecerán una nueva perspectiva sobre el universo y sus misterios.