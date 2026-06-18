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Ciencia

No es el cocodrilo, ni el león: existe un temible superdepredador que infunde más miedo en África

Un experimento demostró que la mayoría de animales sienten aun más miedo tras escuchar a otro mamífero.

El león es uno de los depredadores más emblemásticos de África. Foto: PngTree
El león es uno de los depredadores más emblemásticos de África. Foto: PngTree
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Los leones simbolizan el poder supremo de la sabana africana, con sus garras afiladas, fuerza imponente y habilidad para cazar en grupo. Lo mismo ocurre con los cocodrilos, que con sus potentes mandíbulas acechan en ríos y lagos en busca de sus presas. Sin embargo, una investigación demuestra que el verdadero miedo de la fauna africana no proviene de estas especies, sino de nosotros: los humanos.

De acuerdo con un estudio de la Western University de Canadá, el miedo hacia las personas está arraigado en los mamíferos de la sabana, incluso en aquellos que viven dentro de áreas protegidas donde no se permite la caza. Los científicos analizaron más de 10.000 grabaciones de vida silvestre y descubrieron que el 95% de las especies reaccionaba con más pánico al oír voces humanas que los sonidos de leones comunicándose.

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Los animales no se acostumbran a los humanos

Los investigadores concluyeron que el temor hacia el ser humano no desaparece con el tiempo. "El miedo a los humanos está profundamente arraigado y es generalizado", explicó el biólogo Michael Clinchy. La idea de que los animales se acostumbran a nuestra presencia si no los cazamos, añadió, no tiene sustento.

Una jirafa huye tras oír el ruido de los humanos. Foto: Current Biology

Una jirafa huye tras oír el ruido de los humanos. Foto: Current Biology

El equipo reprodujo grabaciones en los alrededores de pozas de agua del Parque Nacional Kruger, en Sudáfrica, donde habita la población más grande de leones del planeta. Los sonidos incluían conversaciones humanas en idiomas locales como tsonga y sotho del norte, además de inglés y afrikáans.

También se probaron ruidos de disparos, ladridos de perros y gruñidos de leones para comparar las reacciones. Los resultados mostraron que animales como elefantes, jirafas, rinocerontes y cebras huían con el doble de rapidez al oír voces humanas que ante cualquier otro sonido.

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Un experimento revela un miedo más profundo

Durante el estudio, una de las grabaciones provocó la furia de un elefante que embistió y destruyó el equipo de sonido, según la ecologista Liana Zanette. A pesar de su fuerza y tamaño, incluso los elefantes muestran un temor inmediato ante nuestra presencia. "Fue específicamente escuchar voces humanas lo que provocó el mayor miedo", explicaron los autores del estudio.

Los elefantes también huyeron de las fuentes de agua cuando escucharon sonidos de presencia humana. Foto: Current Biology

Los elefantes también huyeron de las fuentes de agua cuando escucharon sonidos de presencia humana. Foto: Current Biology

Esta reacción refleja el impacto evolutivo que el ser humano ha tenido sobre la fauna. Nuestra especie ha sido el depredador más letal de la historia, capaz de alterar ecosistemas completos. Desde los antiguos cazadores que derribaron mamuts hasta las amenazas actuales de caza furtiva y destrucción de hábitats, los animales han aprendido a reconocer que el verdadero peligro no ruge, habla.

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Un miedo que podría ayudar a salvar especies

El estudio no solo revela una huella psicológica profunda en los animales, sino que también podría convertirse en una herramienta de conservación. Los investigadores proponen utilizar grabaciones de conversaciones humanas para mantener alejados a los rinocerontes blancos del sur, una especie en peligro, de las zonas donde operan los cazadores furtivos en Sudáfrica.

Para Zanette, esta respuesta de pánico demuestra el enorme impacto ambiental que ejercemos. "No solo a través de la pérdida de hábitats, el cambio climático o la extinción de especies", señaló, "sino también porque nuestra sola presencia en el paisaje representa una señal de peligro". En la sabana africana, los rugidos ya no son lo que más asusta: lo que provoca terror es la voz humana.

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