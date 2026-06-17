Científicos argentinos descubren una nueva especie de mamífero en el Parque Nacional Traslasierra: vive entre las rocas y se alimenta de plantas

Un equipo de científicos argentinos descubrió una nueva especie de mamífero en el Parque Nacional Traslasierra, Córdoba. | Foto: LN Neuquen

Un equipo de científicos argentinos descubrió una nueva especie de mamífero en el Parque Nacional Traslasierra, Córdoba. | Foto: LN Neuquen

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Un equipo de científicos argentinos identificó una nueva especie de mamífero que permanecía desconocida para la ciencia en los bosques del Parque Nacional Traslasierra, en la provincia de Córdoba. Se trata de la Apnotomys conicetorum, una rata vizcacha de cola larga que habita ambientes rocosos de la sierra de Guasapampa y cuya alimentación se basa principalmente en bromelias, un grupo de plantas ampliamente distribuido en la región.

El descubrimiento representa un importante avance para el conocimiento de la biodiversidad de Argentina y pone de manifiesto que aún existen especies sin describir en ecosistemas protegidos del país. Además, resalta la importancia de las áreas naturales y de la investigación científica para documentar y conservar la fauna nativa.

Este roedor se destaca por su habilidad para moverse entre rocas y se alimenta principalmente de bromelias

Así es la nueva rata vizcacha descubierta en Córdoba

La nueva especie fue bautizada como Apnotomys conicetorum en reconocimiento al trabajo realizado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Administración de Parques Nacionales (APN). Los investigadores describen a este pequeño roedor como un verdadero 'acróbata de las rocas', debido a su capacidad para desplazarse con agilidad entre las formaciones rocosas características de la sierra de Guasapampa.

Su hábitat se encuentra en los bosques del Parque Nacional Traslasierra, donde encuentra refugio entre las grietas y afloramientos rocosos. Su dieta está compuesta principalmente por bromelias, plantas adaptadas a ambientes secos que constituyen una fuente clave de alimento para esta especie, diferenciándola de otros roedores de la región.

Investigadores de varias instituciones lograron identificar la especie, resaltando la importancia de la conservación de los bosques y el apoyo a la investigación científica en el país.

Un hallazgo que destaca la riqueza natural de Argentina

El descubrimiento fue posible gracias al trabajo conjunto de los investigadores Pablo Teta, Agustina A. Ojeda, Andrea P. Tarquino Carbonell, J. Raquel Alvarado-Larios, Pablo Cuello, Paula Cornejo, Julián Mignino, Ricardo A. Ojeda y Diego H. Verzi, pertenecientes a instituciones como el Museo Argentino de Ciencias Naturales 'Bernardino Rivadavia', el IADIZA-CONICET, el IDACOR-CONICET, la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional de La Plata.

Los especialistas señalaron que este hallazgo demuestra que la biodiversidad argentina aún guarda numerosas especies por descubrir, incluso entre los mamíferos, uno de los grupos mejor estudiados del mundo.

Asimismo, destacaron que la conservación de los bosques nativos y el respaldo a organismos científicos como el CONICET y la Administración de Parques Nacionales son fundamentales para continuar explorando y protegiendo el patrimonio natural del país.

La descripción oficial de la especie fue publicada en la revista científica Vertebrate Zoology, donde quedaron registrados los detalles taxonómicos y ecológicos de este nuevo mamífero.