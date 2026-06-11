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Ciencia

Los microplásticos en la atmósfera están calentando el planeta y alimentando el cambio climático, según estudio

Las partículas de plástico no solo amenazan océanos y salud, sino que también podrían contribuir al calentamiento global.

Los microplásticos son partículas de plástico de menos de 5 milímetros de tamaño. Foto: IStock
Los microplásticos son partículas de plástico de menos de 5 milímetros de tamaño. Foto: IStock
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Los microplásticos ya no representan solo una amenaza para los océanos, los ecosistemas y la salud humana. Una nueva investigación advierte que estas diminutas partículas también podrían contribuir al calentamiento global tras acumularse en la atmósfera y absorber energía solar.

El estudio publicado en la revista científica Nature Climate Change concluyó que los microplásticos suspendidos en el aire tienen un efecto de calentamiento mayor de lo que se creía. Los autores identificaron que estas partículas poseen una capacidad significativa para retener calor.

'El problema del plástico no está solo en nuestros océanos azules, también se encuentra en los cielos invisibles sobre nosotros', afirmó Hongbo Fu, científico atmosférico de la Universidad de Fudan y coautor de la investigación.

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¿Cómo llegan los microplásticos a la atmósfera y por qué atrapan calor?

Los investigadores explican que los residuos plásticos expuestos al sol se fragmentan progresivamente en partículas microscópicas. Una vez que alcanzan tamaños extremadamente pequeños, las corrientes de aire pueden transportarlas desde océanos, costas y superficies terrestres hacia capas más altas de la atmósfera.

Durante años, algunos estudios plantearon que el impacto climático de estos fragmentos era limitado debido a que muchas partículas blancas reflejan la radiación solar. Sin embargo, el nuevo trabajo reveló que gran parte de los microplásticos atmosféricos presenta colores oscuros o adquiere tonalidades más oscuras con el paso del tiempo.

Según los experimentos de laboratorio y los modelos atmosféricos empleados por el equipo científico, este comportamiento favorece la absorción de luz solar y la retención de calor. Los cálculos indican que su efecto equivale al 16,2% del impacto térmico generado por el carbono negro, considerado uno de los principales contribuyentes al calentamiento global después del dióxido de carbono.

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Los puntos críticos donde los microplásticos podrían intensificar el calentamiento global

Los efectos más notorios aparecen en regiones con elevadas concentraciones de contaminación plástica. Los autores señalaron que algunas zonas del océano Pacífico, especialmente el área conocida como la Gran Mancha de Basura del Pacífico, registran impactos mucho más intensos. En esos sectores, las partículas plásticas alcanzaron una influencia climática 4,7 veces superior a la atribuida al carbono negro.

El estudio también identificó que fenómenos meteorológicos extremos, como tifones y ciclones tropicales, pueden aumentar temporalmente la presencia de microplásticos en el aire. Un supertifón ocurrido en 2023 provocó un incremento cercano al 51% en la concentración atmosférica de nanoplásticos. Aun así, los científicos reconocen que persisten incertidumbres sobre la cantidad exacta de partículas presentes en la atmósfera global, por lo que consideran necesarias más mediciones para determinar con precisión su contribución al cambio climático.

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